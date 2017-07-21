Кувейт, несмотря на сделку «ОПЕК плюс», собирается нарастить нефтедобычу

Эль-Кувейт, , 14:31 — REGNUM Еще один член ОПЕК планирует значительным образом увеличить нефтедобычу. На этот раз Кувейт объявил, что к концу 2017 года увеличит производство энергоносителя на 200 тыс. баррелей в сутки. Об этом агентству Bloomberg заявил министр нефти, электроэнергетики и водных ресурсов страны Ассам аль-Марзук.

Сегодня производство легкой нефти в Кувейте находится на уровне 80 тыс. баррелей в сутки, общий объем добычи черного золота — около 3 млн баррелей в сутки. Причем значительно превысить эту отметку Кувейт не мог на протяжении нескольких десятилетий. Если же теперь планы на наращиванию нефтедобычи удастся осуществить, то эти показатели вырастут в несколько раз.

При этом Кувейт — один из участников сделки «ОПЕК плюс» по сокращению объемов добычи нефти, которая была заключена с целью стабилизации мирового рынка черного золота. Так, еще в конце 2016 года члены ОПЕК и еще 11 других нефтедобывающих стран во главе с Россией договорились о координированном уменьшении производства нефти в общей сложности на 1,8 млн баррелей за первые полгода 2017 года. А в мае 2017 года участники сделки договорились продлить действие договоренностей до марта 2018 года. Причем тогда Кувейт соответствующие планы поддержал.

Хотя о своих планах по наращиванию нефтедобычи Кувейт говорил давно. Как передавало ИА REGNUM, еще в апреле 2016 года глава Kuwait Oil Co. Джамаль Джафар заявил о том, что Кувейт хочет в 2016 или 2017 году увеличить объемы добычи нефти до 3,167 млн баррелей в сутки. Такой уровень добычи может стать для страны рекордом за последние 43 года.

Читайте подробнее: Кувейт: Нарастим добычу нефти до рекордных за 43 года показателей

Кувейт также рассчитывает увеличить объем производства природного газа. В настоящее время его ежедневная добыча в ближневосточном государстве составляет чуть менее 6 млн кубометров. До конца текущего года Кувейт хочет увеличить этот показатель на 14,44 млн кубометров. В связи с этим страна декларировала намерение развивать с Саудовской Аравией газовое месторождение Дорра и намерена объявить тендер на разработку Юрского промысла с мощностью добычи 14,16 тыс. кубометров в сутки.

Что касается увеличения добычи нефти среди членов ОПЕК, то Кувейт в этом смысле не первый. Сейчас Ливия и Нигерия тоже активно пытаются восстанавливать свою нефтяную отрасль после войн и революций. Однако главной угрозой для сделки «ОПЕК плюс» являются не эти страны, а Ирак, который с самого начала не хотел связывать себя венскими обязательствами. К концу года Багдада надеется увеличить производство черного золота до 5 млн баррелей в сутки, это примерно на 700 тыс. баррелей в сутки больше, чем предусматривается соглашением о сокращении добычи.

Читайте подробнее: Ирак не выполняет условия сделки «ОПЕК плюс» по нефти

Читайте ранее в этом сюжете: «Страны Персидского залива не могут избавиться от нефтяной зависимости»