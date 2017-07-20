Ирак не выполняет условия сделки «ОПЕК плюс» по нефти

Багдад, , 13:01 — REGNUM Ирак не оставляет планы на увеличению объемов добычи нефти, несмотря на то, что является одним из участников сделки «ОПЕК плюс» по сокращению уровня нефтепроизводства. О соответствующих планах заявил иракский министр нефти Джаббар аль-Лаиби, передает агентство Bloomberg.

По словам министра, Ирак продолжает следовать планам по увеличению добычи черного золота к концу 2017 года до 5 млн баррелей в сутки. Также речь идет и о регионе Курдистана.

Издание обращает внимание, что еще в начале июля иракская сторона заявляла о том, что нет необходимости в увеличении объема уменьшения добычи в рамках венских договоренностей. При этом уже на тот период уровень нефтедобычи — на отметке в 4,379 млн баррелей в день, а это выше уровня, предусмотренного договоренностями. Согласно условиям сделки, Ирак не должен превышать объем добычи нефти в 4,351 млн баррелей в сутки.

В июне Ирак нарастил объемы нефтепроизводства до 4,502 млн баррелей в сутки, то есть на 60,6 тыс. баррелей в день, о чем свидетельствовали данные июльского доклада ОПЕК. Так, уровень выполнения Багдадом обязательств по сделке составил всего 28%.

Экспорт иракского черного золота достигает в среднем 3,8 млн баррелей в сутки. В мае этот показатель был на уровне 3,26 млн баррелей, это на 0,35% больше, чем в апреле этого же года. За весь май, по данным иракской госкомпании State Oil Marketing Organization, в другие страны было поставлено 101,1 млн баррелей нефти. Так Ирак постепенно реализует свои планы и по наращиванию экспортных возможностей.

Учитывая эти данные, сегодня главной угрозой для выполнения условий сделки «ОПЕК плюс» является уже не Нигерия и Ливия, которые тоже пытаются восстановить свои нефтяные отрасли, а Ирак, который не оставляет попыток выйти из соглашения по нефти, отмечает издание.

Однако, как передавало ИА REGNUM, Ирак, вторая страна в ОПЕК по объемам добычи, с самого начала не хотел участвовать в сделке по сокращению объемов добычи нефти. Аргументировал такую позицию Багдад тем, что ему нужны средства на восстановление нефтяной промышленности после войны и революции. Также деньги необходимы были на военную операцию в Мосуле. К тому же иракский бюджет на 95% зависит от доходов по продаже нефти.

В связи с этим Багдад не раз просил нефтедобывающие страны освободить Ирак от необходимости придерживаться венских договоренностей. Однако эти просьбы остались не услышанными.

2 июня Джаббар аль-Лаиби на полях Петербургского международного экономического форума говорил, что его страна всеми силами стремится выйти из сделки «ОПЕК плюс». По словам министра, Багдад оставил попытки выйти из соглашения, однако возможности для этого все еще остаются. При этом аль-Лаиби отмечал, что дальнейшая позиция по этому вопросу будет зависеть от того, насколько эффективными окажутся сокращения и как будут вести себя другие нефтедобытчики.

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Также напомним, что планы Ирака по увеличению нефтедобычи до 5 млн баррелей в сутки к концу декабря были озвучены министром энергетики еще в апреле 2017 года. По словам аль-Лаиби, увеличение производства необходимо, чтобы заполучить дополнительное финансирование для улучшения экономических показателей.

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