Власть в Чувашии снова судится из-за цен на мусор

Чебоксары, , 09:16 — REGNUM В Чувашии продолжается разбирательство вокруг цены на сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов (ТБО). Так как данный тариф не регулируется государством, жалобы и обращения посыпались в антимонопольный орган, который возбудил несколько дел. Ответчиком по одному из них является Государственная служба по конкурентной политике и тарифам Чувашии, которая получила предупреждение от УФАС за «необоснованное вмешательство» в установлении цены на вывоз ТБО. На этой неделе дело приостановлено, так как ответчик подался в суд, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На открытом заседании в УФАС рассмотрение дела в отношении Госслужбы по тарифам было приостановлено до вынесения решения Арбитражным судом Чувашии. Чиновники обратились в суд, настаивая на своей правоте и отказываясь выполнять предупреждение антимонопольщиков.

Напомним, дело возбуждено после жалобы регионального отделения политической Партии пенсионеров за справедливость. К слову, руководителем отделения является Николай Степанов, чей бизнес связан, в том числе, со сбором и вывозом мусора. Заявитель посчитал, что Госслужба по тарифам «необоснованно вмешалась в установление цены по сбору и вывозу ТБО».

«Заявитель указал на то, что Государственная служба по тарифам производила рассылку в адрес управляющих компаний, а также разместило на официальном сайте информацию о том, что они произвели расчёт калькуляции услуг АО «Спецавтохозяйство» и ООО «Спецавтохозяйство» и указали, что у них завышенные тарифы. Так как тарифы за вывоз ТБО не регулируются государством, то партия посчитала данное действие нарушением и направило информацию в Чувашское УФАС. По результатам рассмотрения было выдано предупреждение Государственной службе по тарифам, выраженное в необоснованном вмешательстве в цены — а именно, в вывоз ТБО. У нас государством регулируется только услуга на утилизацию твёрдых бытовых отходов. Согласно предупреждению, Службе по тарифам необходимо было отозвать письма, направленные в адрес управляющих компаний, и удалить соответствующую информацию со своего официального сайта», — сообщила на открытом заседании начальник отдела контроля органов власти Ксения Сергеева.

Чиновники, в свою очередь, заявляют, что предприятия «пока не могут подтвердить обоснованность своих расходов», поэтому информация, которая была размещена на сайте ведомства, «не нарушает антимонопольное законодательство, не нарушает каких-либо прав, экономических интересов предприятий».

«Наше мнение, что есть признаки нарушения в необоснованном вмешательстве в установлении цены на услуги, которая не регулируется государством», — подчёркивает заместитель руководителя УФАС Наталия Виноградова.

Напомним, цены на услуги по транспортировке бытовых отходов не являются регулируемыми, в связи с чем устанавливаются перевозчиками самостоятельно. Скандал с ценами разразился в Чебоксарах в феврале 2017 года в связи с запуском нового полигона, когда вступили в силу резко увеличившиеся тарифы на утилизацию ТБО. В ответ перевозчики синхронно и единогласно более чем вдвое увеличили плату за услуги. По их расчётам, безубыточная работа возможно при цене не менее 500 рублей за 1 куб/м. Выяснилось также, что и в самих органах власти — финансовое многообразие и вариации расчётов по стоимости услуги, что запутаться могут специалисты.

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После этого скандала были опубликованы расчёты Госслужбы по тарифам, которая заявила, что стоимость услуг в размере 340 рублей за 1 куб. метр «является достаточной» для оказания АО «Спецавтохозяйство» и ООО «Спецавтохозяйство» «безубыточной деятельности по сбору, вывозу и утилизации» бытового мусора.

К делу подключилось УФАС, в которое стали поступать жалобы. 27 марта 2017 года антимонопольщики выдали Государственной службе Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам предупреждение о прекращении до 25 апреля действий, содержащих признаки нарушения части 1 статьи 15 закона о защите конкуренции. Признаки нарушения выразились в необоснованном вмешательстве в установлении цены по сбору и вывозу ТБО. Согласно предупреждению, госслужбы необходимо было отозвать письма, направленные управляющим компаниям, о цене по сбору и вывозу ТБО в размере 340 руб. за 1 куб. метр, а также удалить соответствующую информацию с официального сайта.

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Напомним, ранее глава ЧувашииМихаил Игнатьевотклонил прокурорское представление, выданное по итогам проверки тарифов на мусор на новом полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) в Новочебоксарске. Проверка проводилась по поручению президента РФ Владимира Путина. Не согласен с прокуратурой и концессионер в лице ЗАО «Управление отходами», эксплуатирующий строящийся полигон и вышедший с соответствующим заявлением в суд. К судебному разбирательству привлечено Чувашское УФАС, поддержавшее прокуратуру. Дело рассматривается в суде.

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