Служба судебных приставов РФ нашла решение по безнадежным долгам

Москва, , 08:11 — REGNUM Списание порядка одного триллиона рублей безнадежных долгов российских граждан перед банками планируется со стороны Федеральной службы судебных приставов (ФССП), пишет газета «Известия».

По данным источника издания, в 2017 году приставы могут списать около 1 трлн рублей безнадежных долгов граждан перед банками. До конца года планируется «закрыть без достижения результата» 49% дел, полученных с января по май.

Уточняется, что показатель темпов взыскания задолженности с января по июнь 2017 года должен составить 24,48%.

Источник пояснил, что причиной для окончания производства обычно становится невозможность взыскания задолженности.

Добавим, что ежегодно растет объем кредитной задолженности, невозможной к взысканию после решения суда. В 2017 году эта категория долгов составила примерно половину переданных судебным приставам долгов.

С января по май 2017 года ФССП зафиксировала четыре миллиона исполнительных производств о взыскании банковских долгов на сумму свыше двух триллионов рублей.

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