Набиуллина: Люди берут микрозаймы, когда им не хватает до зарплаты

Санкт-Петербург, , 11:12 — REGNUM Банк России попытается усилить защиту прав потребителей, в особенности в сфере микрофинансирования. Об этом заявила 13 июля председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы видим, что клиенты микрофинансовых организаций — это, в основном, небогатые люди, и обращение к микрозаймам, как правило, происходит в очень сложных жизненных ситуациях. Буквально, когда людям не хватает денег до зарплаты», — заявила Набиуллина.

Именно поэтому политика ЦБ на этом рынке направлена, в первую очередь, на защиту прав потребителя. Набиуллина отметила необходимость снижения закредитованности заёмщиков, ограничения предельной стоимости займа.

«Введенное ограничение уже в разы снизило стоимость микрозаймов, но мы планируем снижать ее и дальше. Другое направление работы — борьба с нелегальными черными кредиторами», — пояснила председатель Банка России.

Регулятор сотрудничает с правоохранительными органами и фокусируется на информировании граждан и повышении финансовой грамотности. Например, благодаря совместному проекту с «Яндексом» при поисковом запросе напротив микрофинансовой организации будет появляться специальный символ ЦБ, свидетельствующий о легальности или нелегальности компании.

Эльвира Набиуллина отметила необходимость преследования нелегальных кредиторов и в более крупных секторах, причем принимаемых мер, на ее взгляд, недостаточно.

«Финансовые решения не должны приводить к бедам в жизни потребителей. Мы пресекаем деятельность откровенных мошенников, ограничиваем риски, которые принимают на себя граждане, разбираемся в конкретных ситуациях, когда граждане к нам обращаются. Но этого недостаточно. Нам нужны инструменты, чтобы практики, даже формально законные, но имеющие своей целью обмануть клиента, продать ему не тот продукт не по той цене и не с теми рисками, пресекались», — сказала Набиуллина.

Для этой цели ЦБ РФ вводит вторую вертикаль надзора за финансовыми инструментами, так называемый «поведенческий надзор». В ближайшее время регулятор введет правила продажи для различных категорий потребителей и будет контролировать раскрытие информации о продукте.

«В этой связи нам хотелось бы скорейшего принятия закона о финансовом омбудсмене, обсуждение которого уж очень затянулось», — заметила Набиуллина.

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Как сообщало ИА REGNUM, законопроект об ограничении деятельности микрофинансовых организаций и выдачи микрокредитов внесла в Госдуму группа депутатов фракции ЛДПР. Документ предлагает ограничить максимальную процентную ставку по кредиту: ее размер не должен превышать ключевую ставку Центробанка более, чем на 15%. Таким образом, при установленной сегодня ключевой ставке ЦБ в 9%, максимальная ставка по микрокредиту может составлять 24%.

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