В Узбекистане с 1 августа можно закупать лекарства без проведения тендера

Ташкент, , 20:56 — REGNUM Импортные закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения с 1 августа 2017 года, в порядке исключения осуществляются без проведения тендерных торгов по прямым договорам, следует 18 июля из постановления президента Узбекистана.

Документ принят в целях бесперебойного обеспечения населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, недопущения искусственного дефицита и завышения цен.

Закупка лекарств без проведения тендера касается только социально значимых препаратов, включенных в соответствующий перечень.

Документом также определено, что все аптеки обязаны в срок до 1 января 2018 года переоформить лицензии на осуществление розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

«Образовать сектора по контролю за соблюдением лицензионных требований и условий в сфере розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения в структурах Минздрава», — говорится в постановлении.

Ряду министерств и ведомств поручено в месячный срок критически пересмотреть перечень социально значимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения. От них ждут предложений по его оптимизации, с включением в него лекарственных средств, отпускаемых строго по рецепту врача, с последующим обновлением по мере необходимости.

Республиканской комиссии по контролю за обеспечением лечебных учреждений и населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения указано в месячный срок внести предложения по совершенствованию порядка установления фиксированных оптовых и розничных цен на торговые наименования лекарственных средств и изделия медицинского назначения.

Правительству поручено также в месячный срок провести критическое изучение деятельности ГАК «Узфармсаноат» (Узфармпром) и предприятий, входящих в его систему, в том числе на предмет ценообразования производимых лекарств, а также уровня использования местного сырья для признания предприятий производителями.

«Министерству здравоохранения совместно с Министерством экономики, Министерством финансов, Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций, Министерством юстиции и Государственным комитетом по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции Республики Узбекистан в месячный срок разработать комплекс мер по созданию собственной сети социальных аптек в целях повышения доступности социально значимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения», — подчеркивается в документе.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложен на премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова и Генерального прокурора республики Ихтиёера Абдуллаева.

Ранее было объявлено, что Узбекистан намерен до конца 2017 года довести долю медицинских препаратов местного производства до 70%.

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