В Узбекистане хотят обеспечить аптеки страны местными лекарствами на 70%

В 2016 году за счет импортозамещения лекарственных средств в стране было сэкономлено 700 миллионов долларов

Ташкент, , 15:50 — REGNUM Узбекистан намерен до конца 2017 года довести долю медицинских препаратов местного производства до 70%. Это будет на 20% больше, чем в 2016 году, сообщил журналистам глава концерна «Узфармпром» Мирзанозим Достмурадов.

«В этих целях в этом году будут запущены 33 крупных фармацевтических предприятия», — сообщил Достмурадов.

По его словам, местное производство препаратов позволит реализовывать их населению по фиксированным ценам.

Он сообщил, что в настоящее время в Узбекистане 140 предприятиями производятся лекарственные препараты и медицинские изделия свыше 2000 наименований.

«В 2016 году за счет импортозамещения лекарственных средств было сэкономлено 700 миллионов долларов, при этом отечественные препараты в среднем в два раза дешевле импортных аналогов», — указал чиновник.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, президент Узбекистана Ислам Каримов утвердил программу локализации и производства готовой продукции на 2015−2019 годы с общим эффектом импортозамещения в объеме 17,5 млрд долларов.

Проекты должны обеспечивать глубокую переработку местного минерального сырья, производство 1225 наиболее востребованных видов продукции с расчетным ежегодным эффектом импортозамещения на 3,5 млрд долларов и созданием 13,3 тыс. новых рабочих мест.