Хабаровск вошел в тройку самых комфортных городов ДФО

Хабаровск, , 11:19 — REGNUM Столица Хабаровского края вошла в тройку самых комфортных городов Дальнего Востока, но уступила первенство Владивостоку и Якутску, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Хабаровск набрал 140 баллов — наименьший балл за озеленение и водные пространства, а также общественно-деловую инфраструктуру. Якутия — 143 балла и аналогичные Хабаровску показатели с наименьшими баллами.

Комсомольск-на-Амуре набрал 15 баллов по качеству общественно-деловой инфраструктуры, 16 баллов за озеленение и водные пространства, 17 — общегородское пространство, 27 — социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства, 28 — уличная инфраструктура, 34 — жильё и прилегающее пространство. Всего — 137 баллов.

Владивосток хоть и занял высокое место среди дальневосточников с 166 баллами, однако показатели озеленения, качества водного пространства и общественно-деловой инфраструктуры здесь тоже находятся не в лучшем состоянии.

Рейтинг качества городской среды опубликовал портал «Индекс-городов.рф».

Цель проекта — не только оценить качество городского комфорта, но и понять — где в городе плохо и почему. В ходе исследования оцениваются жилье и прилегающие к нему пространства, озеленение, водные объекты. Уличная инфраструктура, общественно-деловая инфраструктура, социально-досуговые объекты и общегородская инфраструктура.

Уровень городской среды оценивается по таким критериям, как «безопасность», «комфорт», «экологичность», «идентичность и разнообразие», «современность среды».

Для того чтобы не сравнивать несопоставимые города, не расставлять их по порядку в соответствии с размером и уровнем бюджета, все города распределены по размерно-климатическим группам.

В своих исследованиях авторы проекта используют данные Федеральной службы статистики, интернет-источники, Глонасс и GPS, космические снимки, данные соцсетей и другие.

Инициаторами проекта выступили министерство строительства и ЖКХ РФ, институт развития в жилищной сфере, КБ «Стрелка».

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Не вошел в тройку лидеров ДФО по уровню комфорта Комсомольск-на-Амуре: в городе мало зелени и не слишком развиты важные инфраструктурные объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край занял лидирующие позиции в нескольких национальных рейтингах среди регионов ДФО, в частности, в рейтинге инвестпривлекательности. Между тем, жители провинции, в частности, свободного порта Ванино отмечают крайне некачественную работу различных федеральных учреждений — Почты России, Сбербанка.