Хабаровский край вошел в ТОП-20 нацрейтинга инновационного развития

Хабаровск, , 07:02 — REGNUM Хабаровский край занял 12 позицию в национальном рейтинге инновационного развития, возглавив вторую группу инновационных регионов России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Рейтинг сформирован из четырёх составляющих: социально-экономические условия, научно-технический потенциал, инновационная деятельность, качество инновационной политики. В частности, в номинации «качество инновационной политики» регион занял 6 место среди 85 субъектов страны и обогнал Томскую область, Санкт-Петербург и Москву.

В первую десятку Хабаровский край вошел в номинации «социально-экономические условия инновационной деятельности». Показатели образовательного потенциала населения и уровня развития информационного общества превысили общероссийские значения. Это 9 и 7 места соответственно. По индексу инновационной деятельности результаты Хабаровского края приблизились к общероссийским. А по количеству вновь внедренных или подвергавшихся значительным технологическим изменениям инновационных товаров регион занял 2 место в рейтинге.

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В ДФО Хабаровский край стал единственным субъектом, который занимает высокие позиции.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край стал лидером ДФО по мерам поддержки инвесторов и существенно улучшил свои позиции в национальном инвестиционном рейтинге. В регионе использованы все инструменты для привлечения инвестиций в экономику. В Хабаровском крае появились первые в России ТОСЭР — «Хабаровск» и «Комсомольск», позже была создана третья — «Николаевск» с объемом инвестиций 3 млрд рублей. В Ванинском районе введён режим свободного порта, который в сентябре будет распространен на соседнюю Советскую Гавань и Хабаровск.