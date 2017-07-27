Казахстан и Китай: обзор экспорта-импорта транспортных средств

Астана, , 01:02 — REGNUM Экспортно-импортные отношения между Китаем и Казахстаном в части автотранспортных средств и сопутствующих материалов анализирует постоянный автор ИА REGNUM Лязат Шибутова.

«Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование» (классификация казахстанской таможни) за последние 10 лет экспортировались в Китай в соотношении от 0,1% до 8% (по количественному параметру) от общего объема экспорта в эту страну. Денежное соотношение за этот период колебалось от 01,% до 17,4%, общая сумма поставленных в Китай транспортных средств — $143,57 млн.

Сумма импорта также за 10 лет значительно выше и равняется примерно $5,28 млрд. Она получена, в том числе, за счет импорта спецтехники, автомашин спецснаряжения, грузовых автомобилей. В Казахстан поставляются также легкий автотранспорт, пассажирский транспорт, железнодорожные и трамвайные вагоны и т.д., однако самая большая часть экспорта приходится на спецтехнику — планировщики, экскаваторы, бульдозеры и пр.

Об экспорте и импорте других товаров, включая легковые автомобили, запчасти, шины и пр., читайте здесь: Техника, шины, запчасти: обзор транспортного товарооборота Казахстан-КНР

Читайте также другие обзоры экономики Казахстана от Лязат Шибутовой.