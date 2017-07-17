Узбекистан и ЕС подписали соглашение о развитии садоводства

Ташкент, , 17:02 — REGNUM Финансовое соглашение о реализации проекта «Развитие садоводства» подписано между Узбекистаном и Европейским союзом. Как сообщает 17 июля МИД Узбекистана, документом предусмотрено выделение Евросоюзом грантов в размере 21,5 млн евро для модернизации и укрепления материально-технической базы научно-исследовательских институтов при Министерстве сельского и водного хозяйства Узбекистана.

«Соглашение подписано по итогам встречи министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова, руководителя Генерального директората Комиссии ЕС по международному сотрудничеству и развитию Стефано Мансервиси и Генерального секретаря Европейской службы внешних действий Хельги Шмидт 14 июля в Брюсселе», — говорится в сообщении.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 14 июля провел рабочую встречу с делегацией Комиссии Европейского союза во главе с руководителем Генерального директората по международному сотрудничеству и развитию Стефано Мансервиси. Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества между Узбекистаном и Евросоюзом в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, а также ход реализации Стратегии нового партнерства Евросоюза с Центральной Азией с точки зрения повышения эффективности.

Было подтверждено взаимное согласие на учреждение нового органа взаимодействия — Подкомитета по сотрудничеству в целях развития, который будет заниматься укреплением связей в финансово-технической сфере.

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