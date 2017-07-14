Началась подготовка к заседанию Совета сотрудничества «Узбекистан – ЕС»

Ташкент, , 11:26 — REGNUM Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 14 июля провел рабочую встречу с делегацией Комиссии Европейского союза во главе с руководителем Генерального директората по международному сотрудничеству и развитию Стефано Мансервиси. Об этом сообщает МИД Узбекистана.

Обсуждались состояние и перспективы сотрудничества между Узбекистаном и Евросоюзом в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, а также ход реализации Стратегии нового партнерства Евросоюза с Центральной Азией с точки зрения повышения эффективности.

«В практическом плане рассмотрена подготовка к предстоящему 13-му заседанию Совета сотрудничества «Узбекистан — ЕС» в Брюсселе, визиту в республику Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, проведению в Узбекистане очередной межрегиональной встречи «Центральная Азия — ЕС» и другим совместным мероприятиям», — говорится в сообщении.

Стороны подтвердили взаимное согласие на учреждение нового органа взаимодействия — Подкомитета по сотрудничеству в целях развития, который будет заниматься укреплением связей в финансово-технической сфере.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, последний раз представитель ЕС по иностранным делам, в то время — баронесса Кэтрин Эштон, посещала Узбекистан в 2012 году.

ИА REGNUM сообщало ранее, что в июне 2017 года Узбекистан ратифицировал так называемый «текстильный протокол» с ЕС, который позволяет стране экспортировать узбекский текстиль в ЕС в льготном режиме.

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