«Налоговая реформа в Латвии обернулась пшиком»

Рига, , 15:37 — REGNUM Поначалу «хорошо задуманная» налоговая реформа в Латвии фактически обернулась пшиком, заявил президент Банка Латвии Илмар Римшевич, сообщает LETA. «Нынешний вариант — это компромиссное решение нескольких политических партий, в результате чего так называемая реформа была «разбавлена», и фактически получился пшик», — сказал Римшевич.

По его словам, сейчас правильнее было бы говорить не о реформе налоговой политики, а о проекте госбюджета на 2018 год. «Если бы это была реформа, я бы ни в коем случае не говорил о существенном росте дефицита госбюджета и увеличении госдолга. Сейчас это просто проект бюджета на следующий год», — утверждает президент Банка Латвии.

Римшевич подчеркнул, что исполняется то, чего ранее сильнее всего опасался Банк Латвии: налоговая среда в Латвии меняется каждый год и становится непрогнозируемой. «Прошлись фактически по всем возможным налогам. Этого мы больше всего опасались, что в Латвии снова меняются правила игры, бизнесмены не знают, чего ожидать, а, к тому же, эти вопросы становятся намного более запутанными», — отметил глава Центробанка.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 11 июля Кабинет министров закончил рассмотрение законопроектов налоговой реформы и одобрил изменения в законах о подоходном налоге с населения, о налоге солидарности, об акцизном налоге, о государственном социальном страховании, о подоходном налоге и налоге с микропредприятий.

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