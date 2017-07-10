ВЭФ-2017: власти Приморья потратят 10 млн рублей на участие в выставке

Владивосток, , 03:44 — REGNUM Власти Приморского края потратят около 10 млн рублей на участие в выставке «Улицы Дальнего Востока», которая состоится в первых числах сентября в рамках Восточного экономического форума-2017 года. Экспозиция будет состоять из павильона «Лотос» и «Сихотэ-Алинь», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На третьем Восточном экономическом форуме будет использована прошлогодняя конструкция «Лотос» — здесь разместится историческая часть выставки, которая расскажет об этапах развития Приморья. Современный экономический и социальный потенциал региона покажет новая экспозиция «Сихотэ-Алинь».

«Приморский краевой центр народной культуры», которые выступает в качестве заказчика, объявил два аукциона на подготовку, изготовление и обшивку конструкций экспозиции «Сихотэ-Алинь», а также на их монтаж. Стоимость работ по каждой из закупок оценили более чем в 4,9 млн рублей.

Первые торги должны состояться завтра, 11 июля, вторые — 14 июля.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2017 года депутаты Законодательного собрания Приморского края утвердили выделение из казны 16,2 млн рублей на создание и обеспечение работы выставочного павильона от субъекта на третьем Восточном экономическом форуме. Таким образом, не задействованными остаются ещё свыше 6,2 млн рублей.

Камчатский край потратит на участие в ВЭФ-2017 года 48 млн рублей, Магаданская область — 14 млн рублей, Якутия — 20 млн рублей.