Птицефабрика, обогатительный комбинат и аэропорт: проекты Камчатки для ВЭФ

Петропавловск-Камчатский, , 05:27 — REGNUM На участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке от Камчатки поступило 12 заявок от инициаторов инвестиционных проектов. Они, как сообщила ИА REGNUM руководитель агентства инвестиций и предпринимательства региона Оксана Герасимова, касаются важнейших отраслей экономики края.

В частности, регион представит два проекта в сфере освоения минерально-сырьевой базы: строительство горно-обогатительного комбината на месторождении «Кумроч» и на Озерновском золоторудном поле. Сельскохозяйственная отрасль региона будет представлена тремя проектами: строительство птицефабрики и двух тепличных комплексов в рамках ТОР. Ещё два проекта будут касаться сферы логистики: строительство терминала «Сероглазка» и здания елизовского аэропорта.

На форуме, по словам Гересимовой, будет организована работа специальной презентационной площадки.

«Работа на ней включает в себя не только бесплатную аккредитацию и презентацию своего проекта на ВЭФ, но и участие во всех мероприятиях деловой программы», — отметила руководитель агентства.

ИА REGNUM уже сообщало, что главной темой презентации Камчатки на «Улице Дальнего Востока» в рамках ВЭФ станут возможности региона в зимнее время года. Территория, отведенная для Камчатки, будет разделена на три тематические зоны — туризм, культура и экономика. Самая грандиозная экспозиция готовится для первой зоны — большой куб с имитацией пурги. Там будут презентовать различные виды зимнего отдыха, туризма и спорта. Кроме того, каждый посетитель сможет на специальном тренажере попробовать свои силы в сноубординге и горных лыжах.

Камчатка также покажет традиционные строения коренного населения и русских первопоселенцев и макет круглогодичной теплицы, которая будет построена на полуострове в рамках режима территории опережающего развития «Камчатка».

Транспортные расходы, презентационные материалы и культурная программа Камчатки на форуме во Владивостоке обойдутся бюджету региона в 48 млн рублей.