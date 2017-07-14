В Белоруссии намерены уменьшить инфляцию до 5%

Минск, 14 июля 2017, 14:25 — REGNUM До 5% может снизиться инфляция в Белоруссии «в ближайшее время», заявил 14 июля министр экономики республики Владимир Зиновский, сообщает БЕЛТА.
По его словам, динамика в экономике Белоруссии позволяет делать оптимистичные прогнозы.
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«У нас по прогнозу должна была быть инфляция не больше 9%, но ход набора индекса потребительских цен позволяет ожидать, что она не будет более 7%», — сказал Зиновский.
Он отметил, что если белорусские предприятия не будут повышать цены, то инфляция может замедлиться и до 5%.
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«А это значит, что деньги, которые придут в экономику, будут гораздо более дешевые», — отметил министр.
Напомним, по данным Евразийского банка развития (ЕАБР) инфляция по итогами мая 2017 года в Белоруссии составила 6,1%, что ниже целевого уровня инфляции Нацбанка (9%).
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