ЕАБР: В Белоруссии сохраняется положительная динамика в экономике

Минск, , 09:55 — REGNUM Ниже целевого уровня Нацбанка Белоруссии в 9% остается годовая инфляция в Белоруссии по итогам мая — на уровне 6,1%, сообщает 10 июля БЕЛТА со ссылкой на данные Евразийского банка развития (ЕАБР).

По данным экспертов ЕАБР, Белоруссия сохраняет тенденции к восстановлению экономического роста. Так, за первые пять месяцев 2017 года рост ВВП составил 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. По позитивным изменениям в экономике республики ЕАБР прогнозирует к концу 2017 года рост ВВП Белоруссии на уровне 1,3%.

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Помимо этого, специалисты ЕАБР отмечают положительную динамику в сферах производства. Так, за май промышленное производство в Белоруссии выросло на 8,4%, а также увеличилось производство кокса и продуктов нефтепереработки. Уменьшились показатели производства в сфере сельского хозяйства и строительства.

Напомним, золотовалютные резервы (ЗВР) Белоруссии в июне увеличились на 25,2% по сравнению с предыдущим месяцев. Таким образом, всего ЗВР в Белоруссии составляют $6,561 млрд согласно методике расчета МВФ. При этом за первое полугодие 2017 года ЗВР республики выросли на 33,1%.

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