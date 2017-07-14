«Рубль держится уверенно»

Москва, , 08:19 — REGNUM Торговая сессия 13 июля по курсу рубля закрылась ростом. Рубль получил поддержку от повышения цен на нефть на 2,9%, роста индекса государственных облигаций России (RGBI) на 0,12%, а также заявлений министра экономики Максима Орешкина относительно экономики страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Цена на нефть марки Brent восстановилась до $48,50 после её снижения до $47,15 во время публикации июньского доклада Международного энергетического агентства (МЭА).

Министр экономики Максим Орешкин на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге заявил, что осень 2017 года может оказаться позитивным моментом для развития российской экономики. Он считает, что начался новый цикл экономического роста, и выразил уверенность, что нас минуют девальвационные скачки, как в 2014 году.

С начала июля курс рубля снижался к доллару США на 3,74%, до 60,99 рубля, к евро — на 4,17%, до 69,81 рубля. К настоящему времени он отыграл более 50% потерь за этот месяц. По итогам 13 июля курс доллара закрылся на уровне 59,82 рубля (-0,30%), курс евро — на 68,18 рубля (-0,46%).

Сегодня, 14 июля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $48,33. Ценам удалось оттолкнуться от недельных минимумов вблизи $46,00. Ситуация на нефтяном рынке остается неопределенной, что привносит некоторую нервозность участникам валютного рынка. Технически цене ничего не мешает вернуться к максимуму $49,87 от 4 июля.

Помехи нефтяным спекулянтам в данный момент создаёт дорожающий доллар. Но цена на нефть умудряется расти при текущих условиях.

Потенциал для роста у Brent есть до $49,87. Если нефть продолжит дорожать, а курс доллар/рубль пройдёт зону поддержки 59,60−59,75 рубля, то продавцам доллара откроется дорога к 58,75 рубля, евро — к 67,40 рубля.

Если нефть останется консолидироваться около отметки $48 за баррель, рублевые пары сохранят боковое движение на текущих уровнях 59,82 рубля за 1 доллар и 68,18 рубля за 1 евро.

Напомним, 13 июля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 18,25 коп. (-0,30%), до 59,82 руб., курс евро — на 31,75 коп. (-0,46%), до 68,18 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,4 млрд (-15,0%), евро/рубль — 427,2 млн евро (+9,8%).

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