«У рубля нет поводов для уныния»

Москва, , 16:09 — REGNUM Российский рубль 13 июля во второй половине дня слегка укрепляется в парах с иностранными валютами. В середине дня рублевые пары двигались довольно активно, но колебания не вылились во что-то большее, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

По ее мнению, «в котировках рубля уже учтен и исчерпан весь полученный ранее поток негатива. Новых тревожных сигналов не поступает ни из банковского сегмента, ни из новостного потока».

«История с банком «Югра», которая ранее взволновала участников торгов, развивается по стандартному сценарию, дополнительных поводов для уныния на текущий момент нет», — отметила эксперт.

«Центробанк продолжает заверять в устойчивости целевого инфляционного уровня в 4% по итогам года и пересматривать его не собирается, несмотря на июньские факты и июльские предпосылки к ухудшению конъюнктуры. В результате краткосрочная перспектива в паре доллар/руль формируется относительно нейтральной», — считает Бодрова.

«В том случае, если баррель консолидируется и в ближайшее время не будет ни бурно расти, ни энергично падать, у рубля не появится острых предпосылок к ослаблению против гринбека и евровалюты. Это значит, что в течение короткого промежутка времени «американец» стабилизируется у рубежа в 60,0−60,45 рубля, где и зацепится на некоторое время», — полагает эксперт

Добавим, 13 июля доллар США торгуется к настоящему времени по 60,08 рубля (+0,1%). Евро оценивается в 68,52 рубля (+0,1%). Официальные курсы ЦБ РФ на пятницу, 14 июля, составляют 60,18 рубля за американскую валюту и 68,81 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 44 и 63 копейки соответственно.

Читайте также: «Спрос на ОФЗ поддержал рубль»