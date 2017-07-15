Москва, , 20:03 — REGNUM Российский авторынок выходит из кризиса. В мае продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на 14,7% превысили показатели аналогичного периода прошлого года, а в течение 2017 года в целом рост продаж составил более 5%. Последние новости автомобильного рынка обсуждает корреспондент ИА REGNUM Виктория Бабаева.

Производство также демонстрирует рост, составляя с января по май сего года 20,7%. Согласно же прогнозу Ассоциации европейского бизнеса, в текущем году продажи приблизятся в полутора миллионам автомобилей, превысив на 4% прошлогодние показатели.

Хорошую имиджевую службу отечественному производителю сослужило и решение президента РФ Владимира Путина пересесть на российский автомобиль. По его словам, это случится уже скоро — примерно через полтора года в России появится линейка автомобилей из проекта «Кортеж». Этот проект, нацеленный на разработку и производство автомобилей для первых лиц государства, прорабатывается уже пять лет на базе ФГУП «Научно-исследовательский автомобильный институт» при поддержке Министерства промышленности.

О других новостях российского авторынка читайте в статье: Авторынок: Путин пересядет на российский автомобиль

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