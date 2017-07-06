Виктория Бабаева, , 11:59 — REGNUM

Всё решает рынок

Авторынок вышел на двузначный рост впервые за пять лет. В мае продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей оказались на 14,7% выше, чем в мае прошлого года, о чем в июне сообщили в Ассоциации европейского бизнеса. Но эксперты рынка дают реалистичные комментарии — такие цифры вызваны низкими показателями прошлых лет, а не победой авторынка сегодня.

Так или иначе, российский рынок автомобилей бодро выходит из кризиса — это подтверждает и общая динамика рынка (в целом в 2017 году рост продаж составил 5,1%), и продажи отдельных брендов массового сегмента.

Особенно ценным рост рынка становится не только из-за прибыли с продаж, но и со стратегической точки зрения. Цепочка, исходящая от рынка, тянет за собой как работу автомобильных заводов, так и предприятий смежных областей. Следовательно, растут объемы производства, число рабочих мест и другое.

Даже при нынешнем росте рынка положительная динамика в производстве фиксируется. Производство легковых автомобилей в январе — мае 2017 года выросло на 20,7%, сообщил в июне Росстат. Сейчас рост производства обеспечивают новые модели, которые были поставлены на конвейеры во второй половине прошлого года и начале этого года. Именно новинки, как полагают эксперты, стали ключевым драйвером производства (и продаж) в этом году.

Учитывая, что в июне в России начали производить новое поколение Mazda CX-5 — сборку обновленных кроссоверов наладили на совместном предприятии «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» на Дальнем Востоке — возможно, стоит ожидать соответствующей динамики в производстве и по итогам июня. Однако нельзя не учитывать, что объем производства будет зависеть в первую очередь от спроса.

По прогнозам Ассоциации европейского бизнеса, в 2017 году продажи составят 1,48 млн автомобилей, что на 4% превысит показатели 2016 года. Таким образом, по прогнозу АЕБ Россию ждёт завершение четырёхлетнего периода падения продаж и возвращение российского авторынка к росту.

Закон на месяц

В начале месяца, 1 июня, вступила в силу новая редакция закона «О безопасности дорожного движения». С этого момента водителям с иностранными правами запрещается управлять автомобилем «при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами», — это касается водителей автобусов, грузовиков, коммунальной техники, такси. Теперь для работы в России им необходимо получать именно российские водительские удостоверения.

Формально запрет был введен еще в 2014 году, но, чтобы водители успели получить удостоверения в России, несколько раз переносился. Но даже после трехлетних отсрочек всех деталей учесть не удалось. В частности, проблемы возникли с работой белорусских водителей, которых коснулось введенное ограничение, как и других владельцев иностранных прав. Однако, согласно договору между РФ и Белоруссией, права россиян и белорусов равны, и ограничения на трудовую деятельность для белорусских граждан являются незаконными. В связи со сложившимися обстоятельствами после вступления в силу документа в отношении иностранных водителей Госдума обратилась к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой урегулировать проблему в отношении белорусских водителей.

В результате с 1 июля 2017 года для работы на территории России всё же можно будет использовать водительские права, выданные и белорусским МВД.

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Как «убить себя» дизелем

Германия продолжает борьбу с собственным дизелем. В июне германские власти заявили, что в Мюнхене рассмотрят вопрос о запрете на въезд некоторых дизельных автомобилей, что во многом связано со скандалом в отношении выбросов. В Штутгарте уже готовятся к введению запрета — предполагается, что мера будет принята уже со следующего года. Запрет будет касаться автомобилей, которые не соответствуют последним экологическим стандартам.

Некоторые немецкие города намерены вслед за Штутгартом и Мюнхеном ввести ограничения или запреты на въезд дизельных автомобилей при особо неблагоприятной экологической обстановке. Однако многие еще не приняли окончательного решения, к тому же, как отмечают эксперты, некоторые планируемые запреты сомнительны с юридической точки зрения.

Подобные события и борьба с дизелем в целом уже оказали влияние на рынок — согласно данным, в мае доля дизельных автомобилей среди впервые зарегистрированных машин в Германии снизилась до 40,4%, что почти на 6 процентных пунктов меньше, чем годом ранее. И это при том, что май оказался весьма удачным для крупнейшего в Европе немецкого автомобильного рынка. Более того, продажи дизельных автомобилей сократились не только среди индивидуальных автовладельцев, но и компаний при формировании парка служебных машин.

Также в июне стало известно, что в Германии обсудят национальный план по сокращению загрязнения от дизельных двигателей, а также создание новой организации для тестирования автомобилей. В министерстве транспорта Германии отмечают, новая организация по контролю выбросов позволит обеспечить «большую прозрачность и надежность» в испытаниях транспортных средств.

Борьбу Германии с дизелем можно считать открытым актом самобичевания, так как именно Германия является родиной ведущих мировых автопроизводителей, делавших прежде ставку именно на машины с дизельным двигателем.

Прежде считалось, что раз дизельные моторы сжигают меньше горючего, чем бензиновые, соответственно, они выбрасывают в атмосферу меньше углекислого газа, угрожающего глобальному климату. В связи с этим лидеры ЕС ввели льготный налоговый режим для водителей авто с дизельным двигателем, но в 2015 году всё изменилось. Если раньше владельцам дизелей были готовы дать преференции, то после ситуации с Volkswagen власти громко заявляют о вреде таких агрегатов. Теперь главным тезисом является то, что выделяемые дизельными двигателями канцерогенные взвешенные частицы и ядовитый диоксид азота особенно опасны именно для человека.

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Автомобили можно посадить «на траву»

Российские ученые раскрыли точный химический состав биотоплива из одноклеточных водорослей, сообщают СМИ. Дальнейшее изучение состава поможет выяснить, как можно будет заменить бензин на биотопливо из водорослей.

В ходе исследования стало известно, что такого рода биотопливо похоже по свойствам на нечто вроде зелёнки. Авторы исследования отметили, что изучение так называемой «биозеленки» даст возможность понять, какие сорта водорослей лучше всего использовать для варки биотоплива. Более того, это позволит сделать такое биотопливо более эффективным — оно сможет заменить различные виды топлива из ископаемых углеводородов.

Поиск альтернативных источников энергии длится уже не первый десяток лет. Особую актуальность имеет вопрос поиска энергии для автомобильного транспорта, так как считается, что именно автомобили виновны в загрязнении воздуха приблизительно на 80%.

Однако эти данные ошибочны — как рассказывают экологи, нередко в статистике не учитываются выбросы от бытовых источников, которые также оказывают влияние на загрязнение воздуха. Также остаётся без внимания, что человечество ответственно лишь за 25% загрязнений атмосферы — остальные 75% вызваны естественными причинами, такими, как извержения вулканов, пыльные бури, лесные пожары, пыль космического происхождения, частицы морской соли и другое. Таким образом, 80% автомобильного загрязнения воздуха фактически составляют реальные 20%.

Тем не менее тенденция сохраняется: мировые автопроизводители вкладывают все больше и больше средств в развитие электродвигателей и моторов, работающих на других источниках, например, водороде. Особенно актуальной тема замены существующих источников энергии для автомобилей стала после «дизельного скандала» с концерном Volkswagen Group.

Путин надеется пересесть на российские авто

«Надеюсь, что скоро», — так в ходе ежегодной прямой линии 15 июня президент Владимир Путин ответил на вопрос, когда он будет ездить на отечественном автомобиле.

Президент пояснил, что в конце 2018 года в России появится целая линейка отечественных автомобилей — речь идет об автомобилях из проекта «Кортеж».

Проект «Кортеж» по созданию и производству автомобилей для первых лиц и машин сопровождения прорабатывается с 2012 года. Предполагалось, что основные проектные работы должны были завершиться до конца 2016 года. Разработкой президентских автомобилей занимается ФГУП «Научно исследовательский автомобильный институт» (НАМИ) при поддержке министерства промышленности РФ. В феврале 2017 года сообщалось, что Минпромторг попросил правительство включить НАМИ в список предприятий, которым разрешается заключать контракты, минуя процедуру, которую предусматривает закон. В министерстве опасались, что в ином случае будут сорваны сроки проекта. В рамках проекта будут разрабатываться модели автомобилей в кузовах типа: лимузин, седан, кроссовер и минивэн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также в этом месяце стало известно, что научный центр «НАМИ» приостановил работу над внедорожником из проекта «Кортеж» на неопределенный срок. Причиной остановки работ стала нехватка ресурсов, так как основные силы команды конструкторов направлены на завершение разработки лимузина, седана сопровождения, а также минивэна.

Двигатели внутреннего сгорания больше не в моде

Напоследок наиболее свежая и актуальная новость последнего месяца. Компания Volvo Cars станет первым из крупных мировых автопроизводителей, кто полностью откажется от автомобилей только с двигателями внутреннего сгорания. Все модели автомобилей Volvo с 2019 года будут электрическими или гибридными. Об этом 5 июля заявил генеральный директор Volvo Cars Хакан Самуэльссон.

Ныне принадлежащая китайскому холдингу Zhejiang Geely, шведская компания будет выпускать три типа автомобилей — подключаемые гибриды с возможностью зарядки от розетки, авто, в которых электродвигатель используется для запуска двигателя и его поддержки, а также полностью электрические машины.

Volvo за последние годы инвестировала значительные средства в новые модели и заводы. Бренд пытается занять место в нише премиальных марок. Часть стратегии также заключается в том, чтобы освоить новейшие технологии — создание электромобилей, а также самозарядных машин.

Фактически такое заявление можно считать лишь формальностью, так как развитие электротранспорта для Volvo обозначено как приоритетное направление уже некоторое время. Тем не менее значение этого события нельзя недооценивать — заявление Volvo можно считать своего рода точкой отсчета, давшей старт полному отказу крупнейших автопроизводителей от двигателей внутреннего сгорания.