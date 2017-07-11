Правительство Латвии завершило работу над налоговой реформой

Рига, , 16:39 — REGNUM Сегодня, 11 июля, Кабинет министров Латвии закончил рассмотрение законопроектов налоговой реформы и одобрил изменения в законах о подоходном налоге с населения (ПНН), о налоге солидарности, об акцизном налоге, о государственном социальном страховании, о подоходном налоге и налоге с микропредприятий, сообщает LETA.

Правительство одобрило поправки к закону о ПНН, предусматривающие введение дифференцированного ПНН с 1 января 2018 года. Поправки предусматривают, что с 2018 года ставки ПНН будут дифференцированы в зависимости от размера доходов: при доходе до 20 000 евро в год ставка налога составит 20%, от 20 001 евро до 55 000 евро — 23%, свыше 55 000 евро — 31,4%. Единая ставка ПНН в размере 20% устанавливается также для доходов с капитала, в том числе от его прироста. Ранее эти ставки составляли 10% и 15%.

Патентная плата составит от 50 до 100 евро в месяц вместо нынешних 43−100 евро в месяц. Для получения льгот ПНН в отношении платежей страховых премий период договора страхования жизни продлевается с 5 до 10 лет. Поправки уточняют также размер необлагаемого минимума доходов на выделенное работодателем пособие на похороны (250 евро вместо 213,43 евро) и на подарки работодателя за период таксации (15 евро вместо 14,23 евро).

В дальнейшем будет также установлено процентное (50% от уплаченного годового облагаемого дохода) и суммарное (600 евро в год) ограничение на общие оправданные расходы на лечение и образование за плательщика и каждого члена его семьи, на пожертвования, на пожертвования политическим партиям и на образование детей по интересам.

Необлагаемый минимум пенсий в 2018 году будет повышен до 250 евро, в 2019 году — до 270 евро, начиная с 2020 года — до 300 евро в месяц.

С 2018 года ставка обязательных взносов государственного социального страхования будет повышена на 1%, а полученные доходы будут направлены на финансирование здравоохранения. Ставка социальных взносов будет увеличена на 1% (по 0,5% для работника и работодателя) и составит 35,09%, из них 24,09% будет платить работодатель, а 11% — работник. Предполагается, что повышение ставки взносов соцстрахования на 1% даст для финансирования здравоохранения в 2018 году дополнительно 84,6 млн евро, в 2019 году — 98,1 млн евро, в 2020 году — 103,9 млн евро. Эти средства будут направлены не в специальный бюджет, а в основной бюджет на финансирование здравоохранения, обеспечивая оплаченные из средств госбюджета услуги здравоохранения лицам, чье здоровье будет застраховано.

Работники, самозанятые, местные работники у работодателя-иностранца, которые или за которых вносят взносы соцстрахования в общем порядке, будут подлежать страхованию здоровья и иметь право получать оплачиваемые из госбюджета услуги здравоохранения.

Поправками к закону «Об акцизном налоге» правительство планирует компенсировать потерю налоговых поступлений, которые возникнут в результате реформы. Изменения предусматривают повышение ставок налога на топливо, сигареты и алкоголь.

Поступления налога солидарности в дальнейшем будут направляться на финансирование здравоохранения и социальное страхование. Это предусмотрено утвержденными правительством изменениями в законе о налоге солидарности. Для обеспечения средств для здравоохранения налог солидарности будет трансформирован — 1% будет выделяться на нужды медицины, а 6% — на взносы для накопления пенсионного капитала плательщиков этого налога. В объеме 10,5% налог солидарности будет перечисляться на счет распределения подоходного налога с населения, откуда в соответствии с принципами распределения ПНН будет поступать в госбюджет или в самоуправление, где зарегистрирован работник. Остальная часть налога будет поступать в специальный пенсионный бюджет государства.

Правительство одобрило проект нового закона о подоходном налоге с предприятия, предусматривающий возможность отложить уплату ПНП до момента, когда прибыль распределена или иным образом направлена на такие расходы, которые не обеспечивают дальнейшее развитие предприятия. Поправками к закону о налоге на эксплуатацию транспортного средства и налоге на легковые транспортные средства предприятий планируется с 1 января 2019 года изменить порядок уплаты налога — налог необходимо будет уплатить в полном размере перед прохождением государственного техосмотра.

Законопроект о поддержке налогоплательщиков в погашении пени и штрафов предусматривает, что Служба госдоходов (СГД) с 1 января 2018 года будет погашать накопившиеся у физических и юридических лиц пеню и штрафы, давая возможность в установленный срок оплатить образовавшиеся налоговые долги.

Поправками к закону о налогах и пошлинах планируется обязать кредитные учреждения раз в год предоставлять СГД информацию о клиентах — физических лицах, чей оборот дебетного или кредитного счета в предыдущем году превышает 15 тыс. евро и публиковать информацию о работодателях, у которых средняя месячная зарплата работников не превышает установленной в стране минимальной зарплаты. Поправками к этому закону планируется также с 2018 года отменить налог солидарности.

Поправки к закону о налоге на добавленную стоимость предусматривают расширение с 1 января 2018 года круга отраслей, в которых НДС применяется в реверсном порядке уплаты, и установить порог годового оборота, до которого отечественным плательщикам НДС разрешается не регистрироваться в регистре плательщиков НДС, в размере 40 тыс. евро.

Поправками к закону о пошлине и налоге на лотереи и азартные игры планируется с 1 января 2018 года повысить ставки налога на 30%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, латвийская торгово-промышленная палата отзывает свою поддержку предлагаемой правительством налоговой реформы, потому что у предпринимателей нет уверенности в том, что она способна обеспечить рост, заявил на заседании Кабинета министров президент ЛТПП Айгар Ростовскис.