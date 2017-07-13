Набиуллина: Средняя инфляция будет вблизи 4%

Санкт-Петербург, , 09:57 — REGNUM Центральный банк РФ изменит свою политику в отношении инфляции. Об этом 13 июля заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Регулятор на ближайшие пять лет перейдет от достижения целей по инфляции к поддержанию инфляции вблизи целевого уровня, то есть, как выразилась Набиуллина, к «политике тонкой настройки».

«Средняя инфляция будет вблизи 4%. Но, конечно, она будет колебаться. При этом колебания инфляции вокруг среднего могут иметь разную природу, по-разному влиять на инфляционные ожидания и через них на монетарную инфляцию», — сказала Набиуллина.

В условиях высокой волатильности следует избегать поспешной реакции на шоки, подчеркнула глава Банка России, имея в виду как положительные, так и отрицательные изменения.

«Когда политика позволяет не допускать дерганья, скажем, если бы в начале этого года мы снижали ставку быстрее, как многие хотели, мы могли бы оказаться перед необходимостью ее скорого повышения. Однако, конечно, бывают и шоки, как это было в 2014 году, когда надо реагировать более решительно. Но бороться надо не только с последствиями шоков для инфляции, но и с причинами», — заметила Эльвира Набиуллина.

Эти причины, по ее словам, часто находятся за пределами влияния Центрального банка, но это не значит, что нельзя найти адекватные меры государственной политики. В первую очередь это относится к динамике продовольственной инфляции и регулируемых цен на тарифы.

Госполитика по развитию инфраструктуры и конкуренции на продовольственном рынке и тарифы на регулирование естественных монополий могут серьезно повлиять на снижение волатильности цен и привести к более быстрому снижению инфляционных ожиданий.

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