Недельная инфляция в России составила 0,1%

Москва, , 08:44 — REGNUM В России за неделю (4−10 июля) индекс потребительских цен составил 100,1%, с начала июля — 100,4%, с начала года — 102,7% (июль 2016 г.: в целом за месяц — 100,5%, с начала года — 103,9%), сообщили в Росстате.

За неделю сахар-песок стал дороже на 2,1%, рыба мороженая, сметана, творог жирный, чай, рис, карамель и соль — на 0,1%.

Одновременно цены на яйца куриные снизились на 1,0%, крупу гречневую — на 0,5%, баранину, свинину, сосиски, сардельки и сыры — на 0,2%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,7%, в том числе на капусту белокочанную — 10,2%, картофель — 6,2%, огурцы — 5,6%, помидоры — 2,9%, лук — 1,2%. В то же время яблоки подорожали на 2,5%, морковь — на 0,5%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо выросли на 0,1%.

Тарифы на коммунальные услуги увеличились на 0,4%, плата за жильё в домах государственного и муниципального жилищных фондов — на 0,2%.

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года было отмечено снижение инфляции. Так, в январе она составила 0,6%, в феврале — 0,5%, в марте — 0,1%. Затем в апреле инфляция выросла до 0,3% и продолжила расти в мае — до 0,4%. В июне она подскочила до 0,6%

Напомним, Центробанк РФ планирует к концу 2017 года достичь целевого значения в 4%.

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