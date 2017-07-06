Четверг, 6 Июля 2017 года
13:48:54 МСК

Рахмон поторопил участников CASA-1000 с началом строительства объектов

Экономика

Таджикский лидер даже подсчитал, какие доходы страны теряют с каждым годом

Душанбе, 6 июля 2017, 12:46 — REGNUM  «Жизненно важно не позволить дальнейшее замедление процесса реализации проекта CASA-1000 и нарастить совместные усилия по отдельным направлениям», — заявил сегодня, 6 июля, президент Таджикистана Эмомали Рахмон на саммите стран-участниц проекта CASA-1000 в загородной резиденции таджикского правительства «Пугус» в Варзобе.

Глава Таджикистана отметил, что ход реализации проекта затягивается и напомнил о необходимости провести все запланированные мероприятия в установленные сроки.

«Считаем целесообразным принять соответствующие решения и, как можно скорее, начать строительство отдельных компонентов на территории четырех стран — участниц», — поторопил Рахмон.

Кроме того, он предложил «всячески поддержать усилия правительства Афганистана по скорейшему началу строительства линии электропередач постоянного тока на ее территории — компонента проекта, по которому тендерные процессы уже завершены».

Таджикский президент также привел некоторые расчеты, согласно которым, «из-за задержки в реализации проекта страны-участницы теряют в совокупности более $500 млн».

Напомним, сегодня в Таджикистане проходит встреча глав государств и правительств стран-участниц проекта CASA-1000. Для участия в нем прибыли президент Афганистана Ашраф Гани, премьер-министры Пакистана и Киргизии — Наваз Шариф и Сооронбай Жеенбеков. Они же участвовали в церемонии официального старта проекта 12 мая 2016 года в городе Турсунзаде (Таджикистан).

CASA-1000 — международный проект «Central Asia-South Asia», общая стоимость которого оценивается в сумму свыше $1 млрд. В рамках проекта планировался экспорт излишков вырабатываемой в Киргизии и Таджикистане в весенне-летний период электроэнергии в Афганистан и Пакистан. Однако за день до официального старта афганские власти в лице министра энергетики Али Ахмада Усмони заявили, что Афганистан не будет получать электричество в рамках проекта, но будет играть роль транзитера.

По подсчетам таджикского Минфина, запуск «CASA-1000» позволит Душанбе ежегодно получать прибыль в размере до $150 млн за счет продажи электроэнергии и доходов от транзита киргизской электроэнергии по своей территории.

Читайте также: «Проект CASA-1000 бесполезен?» — Таджикистан в зеркале СМИ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Водно-энергетическая проблема в Средней Азии
Главное сегодня
NB!
06.07.17
«Устали требовать от граждан взятки»: гаишник из Пятигорска написал Путину
СтавропольРоссия Коррупция Общество
NB!
06.07.17
Бывший губернатор Рязанской области может стать сенатором
РязаньРоссия Выборы губернатора Рязанской области-2017 Политика
NB!
06.07.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 6 июля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
06.07.17
Ульяновск практически «ушёл под воду»
УльяновскРоссия Сильные ливни и их последствия в крупных городах Происшествия
NB!
06.07.17
Боевики Тарантино на большом экране
Санкт-ПетербургРоссия Киноретроспективы Культура
NB!
06.07.17
Российские депутаты осудили деятельность министерства просвещения
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
06.07.17
Исследование: Молодые люди в США предпочитают играть в игры, а не работать
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Общество
NB!
06.07.17
Владимир ПрохватиловАфганистан на грани хаоса
КабулАфганистан Афганский фактор Политика
NB!
06.07.17
Полпреда в СКФО просят вмешаться в «политический конфликт» в Дагестане
МахачкалаРоссия Отставки и назначения Общество
NB!
06.07.17
Авигдор ЭскинАрмения путём Израиля или поперёк?
ЕреванАрмения Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
06.07.17
МИД РФ: Боевики готовят в Сирии постановочные химатаки
МоскваРоссия МИД России Политика
NB!
06.07.17
Анатолий КошкинВойна: сначала Китай, затем Россия
ПекинКитай История: наука и понимание современности Политика
NB!
06.07.17
Глава Крыма отправит в отставку трех министров и своего зама
СимферопольРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.07.17
Руслан ХубиевРоссия-США-Китай: хрупкое равновесие
МоскваРоссия Российско-китайские отношения Политика
NB!
06.07.17
Алена СычеваО любви и верности детям и к празднику
МоскваРоссия Мультипликация Культура
NB!
06.07.17
Власти КНР продолжают преследовать этнических казахов
ПекинКитай Китай в Средней Азии Политика
NB!
06.07.17
Протокол к соглашению между РФ и Сирией об авиагруппе ВКС внесен в Госдуму
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
06.07.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMЗакупка угля в США — взятка Трампу от Украины: обзор энергетики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
06.07.17
Елисей ПоллстерКто победил в Telegram: Дуров власть, власть Дурова, молодёжь власть? Опрос
МоскваРоссия Социологические опросы ИА REGNUM Общество
NB!
06.07.17
Скандальная сделка с лесом: чиновников увольняют по «собственному желанию»
НовосибирскРоссия ЛесБумПром и лесное хозяйство Экономика
NB!
06.07.17
Сможет ли Сергей Носов удержать Кузбасс от больших потрясений?
ЕкатеринбургРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.07.17
В РФ изменен порядок прохождения альтернативной службы
МоскваРоссия Правительство России Общество
ещё главное