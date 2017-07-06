Рахмон поторопил участников CASA-1000 с началом строительства объектов

Душанбе, , 12:46 — REGNUM «Жизненно важно не позволить дальнейшее замедление процесса реализации проекта CASA-1000 и нарастить совместные усилия по отдельным направлениям», — заявил сегодня, 6 июля, президент Таджикистана Эмомали Рахмон на саммите стран-участниц проекта CASA-1000 в загородной резиденции таджикского правительства «Пугус» в Варзобе.

Глава Таджикистана отметил, что ход реализации проекта затягивается и напомнил о необходимости провести все запланированные мероприятия в установленные сроки.

«Считаем целесообразным принять соответствующие решения и, как можно скорее, начать строительство отдельных компонентов на территории четырех стран — участниц», — поторопил Рахмон.

Кроме того, он предложил «всячески поддержать усилия правительства Афганистана по скорейшему началу строительства линии электропередач постоянного тока на ее территории — компонента проекта, по которому тендерные процессы уже завершены».

Таджикский президент также привел некоторые расчеты, согласно которым, «из-за задержки в реализации проекта страны-участницы теряют в совокупности более $500 млн».

Напомним, сегодня в Таджикистане проходит встреча глав государств и правительств стран-участниц проекта CASA-1000. Для участия в нем прибыли президент Афганистана Ашраф Гани, премьер-министры Пакистана и Киргизии — Наваз Шариф и Сооронбай Жеенбеков. Они же участвовали в церемонии официального старта проекта 12 мая 2016 года в городе Турсунзаде (Таджикистан).

CASA-1000 — международный проект «Central Asia-South Asia», общая стоимость которого оценивается в сумму свыше $1 млрд. В рамках проекта планировался экспорт излишков вырабатываемой в Киргизии и Таджикистане в весенне-летний период электроэнергии в Афганистан и Пакистан. Однако за день до официального старта афганские власти в лице министра энергетики Али Ахмада Усмони заявили, что Афганистан не будет получать электричество в рамках проекта, но будет играть роль транзитера.

По подсчетам таджикского Минфина, запуск «CASA-1000» позволит Душанбе ежегодно получать прибыль в размере до $150 млн за счет продажи электроэнергии и доходов от транзита киргизской электроэнергии по своей территории.

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