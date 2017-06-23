Тверская область хотела бы участвовать в эксперименте с «курортным сбором»

Тверь, , 16:28 — REGNUM Тверская область хотела бы принять участие в пилотном проекте по введению в российских регионах курортного сбора. Об этом 23 июня сообщил журналистам губернатор Тверской области Игорь Руденя в рамках открывшегося сегодня в поселке Завидово под Тверью национального туристского форума «Реки России».

«Мы хотели бы стать пилотной зоной по курортному сбору, если он будет введен», — цитирует Игоря Руденю ТАСС.

Глава региона добавил, что нужно смотреть на долгосрочные последствия введения этого сбора: «Сиюминутная возможность получения дохода не всегда может соответствовать концепции развития и туристической отрасли, и территории», — сказал Руденя.

Второй национальный туристский форум «Реки России» стартовал в Тверской области 23 июня. Среди почетных гостей — заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Николай Королёв, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов. Мероприятие организует Правительство Тверской области при поддержке Ростуризма.

Участники дискуссии — туроператоры, представители судостроительных и судовладельческих компаний, портов, яхт-клубов, общественных организаций, исполнительных органов власти субъектов РФ. В 2017 году в «Реках России» участвуют свыше 500 делегатов из более 40 регионов страны.

Законопроект о курортном сборе внесен в Госдуму правительством РФ. Инициатива предполагает проведение эксперимента по введению курортного сбора в Крыму, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях. Максимальный размер сбора составит 100 рублей в сутки с одного туриста. Эксперимент с введением курортного сбора продлится с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года включительно.