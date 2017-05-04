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Белоруссия запускает свой первый поезд в Китай

Экономика

Ранее только европейские поезда, едущие в Китай, проходили через Белоруссию

Минск, 4 мая 2017, 13:46 — REGNUM  Первый поезд сообщением Сморгонь (Белоруссия) — Ченду (Китай) будет запущен 6 мая, сообщает пресс-служба Белорусской железной дороги.

В состав поезда войдут 41 фитинговая платформа, нагруженные контейнерами длиной 40 футов (12,19 метров) с продукцией фирмы «Кроноспан» — ДСП и ламинатом. Поезд прибудет к месту назначения через 12 суток после отправки, преодолев около 10 тыс. км.

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Новый маршрут запускается иностранным ООО «Кроноспан» совместно с республиканским транспортно-экспедиционным унитарным предприятием «Берлинтертранс — транспортно-логистический центр» («БТЛЦ») Белорусской железной дороги (БЖД).

Путь поезда будет лежать через Казахстан и Россию. БЖД уже согласовала с ОАО «Российские железные дороги» уменьшение тарифов на перевозку грузов из Белоруссии в Китай. Также в КНР открыто представительство «БТЛЦ» — ООО «Берлинтертранс-Германия».

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Помимо этого, БЖД планирует реализовать проект, который позволит осуществлять на станциях республики прицепку белорусских вагонов к контейнерным поездам, которые следуют из Европы в Китай.

Напомним, на данный момент из Белоруссии в Китай ходят поезда по маршруту ЕС — Китай — ЕС. При этом объем перевозок грузов этим сообщением в 1 квартале 2017 года увеличился в 2,6 раз по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 45,1 тыс. контейнеров.

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