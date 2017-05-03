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В Казахстане озвучили размер отчислений на обязательное медстрахование

Экономика

Также в стране введут государственное регулирование цен на лекарства

Астана, 3 мая 2017, 11:36 — REGNUM  О размерах отчислений в фонд обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) сегодня, 3 мая, рассказал министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов на пленарном заседании Мажилиса (нижней палаты) парламента, представляя законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения».

«Взносы государству на обязательное медицинское страхование, подлежащие уплате в Фонд, предлагается установить с 1 января 2018 года в размере 3,75% (от зарплаты). Отчисления работодателей на обязательное медицинское страхование предлагается установить в размере 1% с 1 июля 2017 года, а с 1 января 2018 года — 1,5% (от зарплаты). Взносы самостоятельно занятого населения составят 5% от двух минимальных заработных плат», — сообщил глава Минздрава.

Биртанов добавил, что планируется также расширить перечень лиц, взносы за которых будет выплачивать государство. К ним предлагается отнести инвалидов моложе 18 лет, неработающих лиц, осуществляющих уход за ребенком, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Казахстана, и не работающих оралманов (с казахского «возвращенец» — этнические казахи, переселяющиеся на историческую родину, — ИА REGNUM ).

Напомним, что обязательное социальное медицинское страхование вводится в Казазхстане с 1 января 2018 года. Все граждане и юридические лица должны будут отчислять определенную сумму в фонд ОСМС. Таким образом власти рассчитывают улучшить техоснащение больниц, избавиться от очередей к врачам и снизить стоимость лекарств.

А накануне, 2 мая, ответственный секретарь министерства здравоохранения Болат Токежанов сообщил о том, что в Казахстане будет введено государственное регулирование стоимости лекарств. По его словам, уже создан лекарственный формуляр из порядка трех тысяч лекарств с доказанной эффективностью. На реализацию проекта решено на 15 лет взять заем суммой $80 млн у МБРР, собственные же отчисления составят $10 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане введут госрегулирование цен на лекарства

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Экономика Казахстана
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