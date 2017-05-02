В Казахстане введут госрегулирование цен на лекарства

Астана, , 11:00 — REGNUM Государственное регулирование стоимости лекарств введут в Казахстане, заявил 2 мая на расширенном заседании комитета по социально-культурному развитию и науке Сената парламента страны ответственный секретарь министерства здравоохранения Казахстана Болат Токежанов.

Решение было принято на расширенном заседании комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента Казахстана в ходе обсуждения законопроекта «О ратификации Соглашения о займе (для проекта социального медицинского страхования) между Республикой Казахстан и международным банком реконструкции и развития (МБРР).

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По словам ответственного секретаря министерства, в Казахстане уже создан национальный лекарственный формуляр из около трех тысяч лекарств с доказанной эффективностью, на основании которого можно вводить госрегулирование цен. Также правительство Казахстана планирует к 2021 году перейти на рецептурный отпуск лекарств.

Для реализации проекта Казахстан займет у МБРР $80 млн сроком на 15 лет, собственные отчисления республики составят $10 млн.

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Напомним, в Казахстане с 1 января 2018 года вводится обязательное социальное медицинское страхование (СМС), согласно которому все граждане и юрлица будут отчислять в фонд СМС фиксированную сумму. За счет нового проекта правительство планирует улучшить техническое оснащение больниц, уменьшить очереди к специалистам, сделать лекарства более доступными для населения.

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