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Военным Таджикистана могут повысить пенсионный возраст

Экономика

Военным Таджикистана повысят пенсионный возраст

Душанбе, 26 апреля 2017, 13:27 — REGNUM   В Таджикистане будет поднят предельный пенсионный возраст военнослужащих. Соответствующие поправки в закон «О всеобщей воинской обязанности и военной службе» внесены сегодня, 26 апреля, на очередном заседании нижней палаты парламента, сообщает ИА «Азия-Плюс».

По словам министра обороны Таджикистана Шерали Мирзо, необходимость повышения возраста выхода военнослужащих на пенсию возникла в связи с тем, что согласно поправкам, внесенным в закон «Об пенсионном обеспечении военнослужащих», трудовой стаж для выхода на пенсию составляет 25 лет, а не прежние 20.

Сегодня предлагается увеличить предельный пенсионный возраст военнослужащих на три года: для генерал-полковников этот возраст составит 63 года, для генерал-лейтенантов и генерал-майоров — 58 лет, полковники смогут выйти на пенсию по достижении 53 лет, а военные в других званиях — в 48 лет.

ейчас, по данным депутата Саймиддина Сафарова, пенсии получают свыше 20 тысяч бывших военных, причем их средний возраст составляет 38−40 лет. Повышение же пенсионного возраста, по задумке властей, должно экономить бюджетные средства.

Напомним, ранее для экономии средств в условиях кризиса пенсионный возраст так же на три года в Таджикистане было решено повысить сотрудникам таможенных органов.

«50 лет — это самый продуктивный возраст, который нужно использовать на благо страны. Поэтому считаем необходимым удерживать наших сотрудников в таком возрасте», — пояснил глава Таможенной службы Абдуфаттох Гоиб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2016 года в Таджикистане на 20% — 30% повышены пенсии, очередное их повышение власти обещали провести в 2017 году.

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Повышение пенсионного возраста
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