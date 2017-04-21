Таджикским налоговикам увеличили пенсионный возраст

Душанбе, , 18:52 — REGNUM Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана сегодня, 21 апреля, приняли поправки в Таможенный кодекс страны, предусматривающие повышение предельного возраста выхода на пенсию на три года.

Теперь таможенники в звании от сержанта до капитана смогут выйти на пенсию по достижении 53 лет, от майора до подполковника — после 58 лет, а генеральский состав — после 63 лет. Причем данные нормы касаются всех сотрудников таможенных органов — как мужчин, так и женщин.

По словам главы Таможенной службы Абдуфаттоха Гоиба, такие поправки помогут экономить бюджетные средства в условиях финансового кризиса:

«При выходе на пенсию в возрасте 50 лет с учетом 25-летнего трудового стажа сотруднику назначается пенсия в размере 830 сомони. В случае повышения пенсионного возраста еще на три года будет сэкономлено на одного сотрудника в должности инспектора более 30 тысяч сомони бюджетных средств. <…> 50 лет — это самый продуктивный возраст, который нужно использовать на благо страны. Поэтому считаем необходимым удерживать наших сотрудников в таком возрасте».

Как подчеркивает радио «Озоди», при невысокой зарплате профессия таможенника в Таджикистане считается престижной и желающих устроиться на службу в таможенную службу всегда более чем достаточно. «Многие уверены, что в таможне есть немало способов обогатиться. В 2016 на каждый пост в таможне с зарплатой от 400 до 800 сомони (от $60 до $120 по прошлогоднему курсу) было по меньшей мере 10 кандидатов», — отмечает издание.

Напомним, в июле 2016 года в Таджикистане были повышены пенсии в среднем на 20% — 30%. Причем министр финансов страны Абдусалом Курбониён заявил о том, что следующее повышение пенсий ожидается уже в 2017 году.

По данным Агентства социального страхования и пенсий при правительстве страны, в 2016 году в Таджикистане число пенсионеров выросло на 2,8% и составило 642 927 человек. 144 622 из них получают пенсию по инвалидности.