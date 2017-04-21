Пятница, 21 Апреля 2017 года
21:01:28 МСК

Таджикским налоговикам увеличили пенсионный возраст

Общество

Теперь сотрудники таможни будут выходить на пенсию на три года позже

Сотрудники Таможенной службы Таджикистана
Иллюстрация: Customs.tj
Сотрудники Таможенной службы Таджикистана

Душанбе, 21 апреля 2017, 18:52 — REGNUM  Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана сегодня, 21 апреля, приняли поправки в Таможенный кодекс страны, предусматривающие повышение предельного возраста выхода на пенсию на три года.

Теперь таможенники в звании от сержанта до капитана смогут выйти на пенсию по достижении 53 лет, от майора до подполковника — после 58 лет, а генеральский состав — после 63 лет. Причем данные нормы касаются всех сотрудников таможенных органов — как мужчин, так и женщин.

По словам главы Таможенной службы Абдуфаттоха Гоиба, такие поправки помогут экономить бюджетные средства в условиях финансового кризиса:

«При выходе на пенсию в возрасте 50 лет с учетом 25-летнего трудового стажа сотруднику назначается пенсия в размере 830 сомони. В случае повышения пенсионного возраста еще на три года будет сэкономлено на одного сотрудника в должности инспектора более 30 тысяч сомони бюджетных средств. <…> 50 лет — это самый продуктивный возраст, который нужно использовать на благо страны. Поэтому считаем необходимым удерживать наших сотрудников в таком возрасте».

Как подчеркивает радио «Озоди», при невысокой зарплате профессия таможенника в Таджикистане считается престижной и желающих устроиться на службу в таможенную службу всегда более чем достаточно. «Многие уверены, что в таможне есть немало способов обогатиться. В 2016 на каждый пост в таможне с зарплатой от 400 до 800 сомони (от $60 до $120 по прошлогоднему курсу) было по меньшей мере 10 кандидатов», — отмечает издание.

Напомним, в июле 2016 года в Таджикистане были повышены пенсии в среднем на 20% — 30%. Причем министр финансов страны Абдусалом Курбониён заявил о том, что следующее повышение пенсий ожидается уже в 2017 году.

По данным Агентства социального страхования и пенсий при правительстве страны, в 2016 году в Таджикистане число пенсионеров выросло на 2,8% и составило 642 927 человек. 144 622 из них получают пенсию по инвалидности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Повышение пенсионного возраста
Главное сегодня
NB!
21.04.17
REGNUM начинает публикацию комикс-сериала «Жизнь Чернышевского»
МоскваРоссия «Жизнь Чернышевского» в ИА REGNUM Культура
NB!
21.04.17
«ЦСКА» не знает поражений уже 7 официальных матчей подряд
МоскваРоссия Футбол Спорт
NB!
21.04.17
«У «Свидетелей Иеговы»* готов план выживания на военном положении»
Санкт-ПетербургРоссия Свидетели Иеговы в России и ближнем зарубежье Общество
NB!
21.04.17
В Махачкале новая улица будет названа именем Ахмата Кадырова
МахачкалаРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
21.04.17
Кандидата в президенты Киргизии обвиняют в коррупции
БишкекКиргизия Выборы президента Киргизии-2017 Политика
NB!
21.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 21 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
21.04.17
В Кизляре и Хасавюрте двоих жителей похитили люди в масках?
МахачкалаРоссия Похищения людей Происшествия
NB!
21.04.17
Хакасский омбудсмен попросил полицию «разобраться» с участниками голодовки
АбаканРоссия Скандалы с участием представителей власти Политика
NB!
21.04.17
Недоскандал в Чебоксарах: в школах высвобождают кабинеты труда
ЧебоксарыРоссия Обеспеченность школами Общество
NB!
21.04.17
Приговор иностранцу-террористу станет основанием для лишения гражданства РФ
МоскваРоссия Антитеррор Политика
NB!
21.04.17
Новый законопроект: у виновных в терроризме будут отбирать гражданство РФ
МоскваРоссия Антитеррор Политика
NB!
21.04.17
Ленин побеждает в Эквадоре
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Политика
NB!
21.04.17
Песков – о «преемнике Путина»: «Тут все предельно ясно»
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
21.04.17
Дмитрий БуяновПерерождение капитализма: чудовищный космос, угрожающий уничтожением мира
ЭрфуртГермания REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
21.04.17
«Эрдоган становится самым неприступным лидером Турции со времен Ататюрка»
ЛондонВеликобритания Политическая жизнь Турции Политика
NB!
21.04.17
ЕС выступил в защиту «Свидетелей Иеговы»* в России
БрюссельБельгия Свидетели Иеговы в России и ближнем зарубежье Политика
NB!
21.04.17
В Москве объявили штормовое предупреждение
МоскваРоссия Сводки погоды и мониторинг окружающей среды в Москве Техника
NB!
21.04.17
Ленин — «не реликвия»: опрос
МоскваРоссия Судьба тела Ленина и мавзолея Общество
NB!
21.04.17
Марина ЗахароваПариж за неделю до выборов и теракта – фоторепортаж
ПарижФранция Фоторепортажи ИА REGNUM Общество
NB!
21.04.17
Напавший на приемную ФСБ в Хабаровске входил в неонацистскую группу
ХабаровскРоссия Нападения на сотрудников правоохранительных органов Происшествия
NB!
21.04.17
Песков о «переброске» техники к границе КНДР: Это не публичный вопрос
МоскваРоссия Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
21.04.17
В Хабаровске два человека погибли при нападении на приемную ФСБ
ХабаровскРоссия Нападения на сотрудников правоохранительных органов Происшествия
ещё главное