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Энергоблокада ЛНР: в семью вернутся те, кто не вымрет, как динозавры?

Экономика

«Заложниками античеловеческих действий политиканов всегда становятся невинные люди»

Луганск
Иллюстрация: Vostok-sos.org
Луганск

Москва, 26 апреля 2017, 02:15 — REGNUM  Заложникам популистских, античеловеческих и абсолютно преступных замыслов и действий политиков и политиканов всегда становятся простые невинные люди. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Александр Хинштейн, комментируя энергетическую блокаду Луганской Народной Республики.

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В эфире телепередачи прозвучали слова уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской, которая объяснила энергетическую блокаду ЛНР следующим образом:

«Мы ведь ведём антитеррористическую операцию, которая должна привести к тому, что мы вернём под контроль украинского правительства те территории, которые на сегодняшний день находятся не под контролем».

«Ставлю себя на место обычных жителей, — ответил Александр Хинштейн. — Я простой среднестатистический житель, никакого отношения к политике не имею, живу мирной жизнью, хожу на предприятие, не от меня зависит то, что завод, на котором я тружусь, который кормит мою семью, национализировали, аннексировали, отобрали. Вдруг мне говорят: «За то, что у тебя предприятие, на котором ты работаешь, забрали, потому что здесь идут сепаратистские процессы, мы тебе отключаем электроэнергию, а потом, когда мы завершим операцию против терроризма…».

Она не договаривает, но я смысл её выступления услышал ровно такой: «Те, кто останутся в живых, кто не вымрет, как динозавры и мамонты, за это время, тогда они уже и вернутся в счастливую семью-народ».

«Всегда, к сожалению, заложниками популистских, античеловеческих, абсолютно преступных замыслов и действий политиков и политиканов становятся невиновные простые люди», — заключил советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 25 апреля Украина прекратила поставки электроэнергии на территорию ЛНР. Как заявили в украинской Луганской областной военно-гражданской администрации, задолженность потребителей в ЛНР перед украинским поставщиком электроэнергии ООО «Луганское энергетическое объединение» превысила 224 млн долларов.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика, Киев готов возобновить поставки электроэнергии в Луганскую Народную Республику, если будут погашены все долги.

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Энергетическая блокада ЛНР
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