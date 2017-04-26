Украина возобновит поставки электричества в ЛНР при погашении задолженности
Отключение ЛНР от электроснабжения было не политическим, а экономическим решением, заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины
Киев, 26 апреля 2017, 00:27 — REGNUM Киев готов возобновить поставки электроэнергии в Луганскую Народную Республику, если будут погашены все долги. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик в эфире телеканала «112 Украина».«Если платежи пройдут и долг будет погашен, то мы возобновим поставку электроэнергии», — сказал украинский министр.
Носалик подчеркнул, что отключение ЛНР от электроснабжения — «это не политическое решение».
«Это чисто экономическое решение. Оно ещё больше обострилось на протяжении последних двух месяцев. Все предприятия, которые были зарегистрированы на неконтролируемой территории Луганской области и были украинские, были полностью национализированы. Оплата за последние два месяца в энергорынок составила ноль. Поэтому отключение — это не решение кабмина», — пояснил он.
Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 25 апреля Украина прекратила поставки электроэнергии на территорию ЛНР. ООО «Луганское энергетическое объединение» согласно решению Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и ГП «Энергорынок» блокировали подачу электричества на неподконтрольную украинскому правительству территорию.
Как заявили в украинской Луганской областной военно-гражданской администрации, задолженность потребителей в ЛНР перед украинским поставщиком электроэнергии ООО «Луганское энергетическое объединение» превысила 224 млн долларов.
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