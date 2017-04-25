Rail Baltica может рассчитывать на грузы из Финляндии

Хельсинки, , 17:37 — REGNUM Финские экспортёры проявляют большой интерес к проекту железнодорожной магистрали с европейской шириной колеи Rail Baltica. Об этом заявил директор финского логистического кластера LIMOWA Йорма Харконнен на форуме «Rail Baltica Global Forum 2017», сообщает сегодня, 25 апреля, ИА «РЖД-Партнер.ру».

По словам Харконнена, сегодня грузоперевозки в страны Центральной и Восточной Европы в этом регионе осуществляются автотранспортом. Финские компании заинтересованы в переориентации этих грузопотоков с автомобильного транспорта на железную дорогу. Как отметил спикер, между Таллином и Хельсинки сейчас ежемесячно транспортируется более 18 тыс. грузовых автомашин и полутрейлеров. К 2025 году прогнозируется рост этих показателей на 25%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общая сумма инвестиций трёх стран-участниц в проект Rail Baltica составит порядка 5,8 млрд евро. Эстония выделит 1,4 млрд евро (часть государства 268 млн евро), Латвия — 2 млрд евро (часть государства — 293 млн), Литва — 2,5 млрд евро (часть государства — 493 млн евро).

Напомним, премьеры трёх стан Прибалтики 31 января 2017 года в Таллине подписали соглашение по поводу графика работ, технических параметров колеи и других вопросов, связанных с реализацией проекта Rail Balticа. Согласно планам, проект должен быть реализован до 2025 года.

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