Надежды Литвы на Rail Baltica – «взлёт экономики»

Вильнюс, , 17:04 — REGNUM Министр транспорта и связи Литвы Рокас Масюлис сегодня, 24 апреля, в Риге на форуме «Rail Baltica — создание нового экономического коридора» подчеркнул стремление Литвы принимать активное участие в прокладывании новой европейской колеи. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве транспорта и связи страны.

«Мы являемся лидерами по реализации проекта — у нас уже есть отрезок колеи до Каунаса. Литва будет и дальше прилагать все усилия, чтобы проект был реализован вовремя и качественно. Проект Rail Baltica — это не только железнодорожная линия со станциями и терминалами — это проект европейской интеграции. Эта линия создаст множество возможностей для бизнеса и граждан во всем регионе. Откроется потенциал, который мы до сих не могли себе представить. Мы обязаны уже сейчас искать новые возможности для бизнеса, новые грузовые потоки. Не сомневаюсь, что проект будет способствовать росту экономики всего региона стран Прибалтики», — сказал Масюлис.

Во время строительства новой колеи, надеются в Литве, в регионе будет создан новый экономический коридор, который обусловит более высокий уровень мобильности пассажиров и грузов.

Подсчитана планируемая социально-экономическая польза проекта, которая равна примерно 16,2 млрд евро и значительно превышает размер общей национальной инвестиции, необходимой для реализации проекта.

Общая сумма инвестиций трех стран — около 5,8 млрд евро (Эстония — 1,4 млрд евро (часть государства 268 млн евро); Латвия — 2 млрд евро (часть государства — 293 млн); Литва — 2,5 млрд евро (часть государства — 493 млн евро).

В реализации проекта участвуют Польша и Финляндия, от которых зависит, будет ли у стран Прибалтики эффективно действующее железнодорожное соединение шириной 1435 мм.

Компания Lietuvos geležinkeliai (Литовские железные дороги) сотрудничает с польскими железнодорожными и логистическими предприятиями для привлечения грузов, компания также стремится воспользоваться преимуществами услуги «одно окно» железнодорожного грузового коридора Балтийского и Северного морей. Масюлис призвал Эстонию и Латвию присоединиться к структуре этого железнодорожного коридора.

На форуме Литва, Латвия и Эстония еще раз подчеркнули свои долговременные обязательства, представителям железнодорожной промышленности были представлены планируемые конкурсные закупки, связанные с проектом.

Подчеркивается, что в Литве уже начаты процедуры изъятия земли для общественных потребностей на отрезке Каунас-граница Литвы и Латвии, также идет подготовка к строительству колеи шириной 1435 мм вокруг Каунаса. Во время выполнения последних работ колея будет соединена с Палемонским терминалом.

Премьеры трех стан Прибалтики 31 января 2017 года в Таллине подписали соглашение по поводу графика работ, технических параметров колеи и других вопросов, связанных с реализацией проекта Rail Balticа. Министры договорились установить общие технические параметры, маршрут, сроки реализации проекта, условия строительных работ, их исполнителя, роль совместного предприятия RB Rail AS, финансирование строительства.

В соглашении подчеркивается, что проект Rail Baltica должен быть реализован до 2025 года, и что новая колея должна быть готова к использованию в 2026 году.

В 2011 году в Литве Rail Baltica был признан проектом государственного значения.

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