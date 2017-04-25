В Якутии меняют северный завоз: увеличат запасы, начнут раньше навигацию

Якутск, , 09:03 — REGNUM Доставка грузов в рамках Северного завоза в Якутии теперь будет начинаться раньше, а запасы топлива и продуктов в отдалённых населённых пунктах республики увеличат так, чтобы их хватало ещё на месяц. Об этих планах рассказал глава Якутии Егор Борисов, отвечая на вопросы депутатов региона после отчета перед парламентом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Он заверил, что северный завоз полностью обеспечивает те объёмы, которые необходимы для жителей республики, но время навигации, тем не менее, придётся корректировать.

«В последние годы традиционно в августе река Лена стала мелеть, это связано с определёнными экологическими проблемами. Нам необходимо сегодня поменять график поставки грузов в Якутии — насколько это возможно, перенести навигацию на более ранние сроки. Но это чревато другими последствиями — чем раньше покупаем, тем больше тратим на хранение, и затраты растут. Поэтому раньше пытались под осень завозить, хотя бы 2−3 месяца на хранении экономить, но от этого будем уходить», — объяснил грядущие корректировки Егор Борисов.

По его словам, объёмы запасов топлива и продуктов на северных территориях республики будут увеличены так, чтобы их хватало на месяц дольше.

«Мы обычно завозили с запасом на первое января, но сегодня опыт показывает, что этого не хватает, особенно для коммунальных хозяйств, поэтому дано поручение увеличить запасы по всем районам на один месяц. Это будет требовать миллиарды рублей дополнительных средств, но мы вынуждены будем на это идти», — пояснил Егор Борисов.

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«Что касается схемы завоза, то, к сожалению, альтернативы нет, потому что ускорить оборачиваемость товаров по поставкам у нас пока возможности нет и не будет в ближайшее десятилетие», — также отметил глава республики, пояснив, что власти региона ищут варианты более надёжного обеспечения отдалённых территорий всем необходимым. В том числе, изучаются возможности использования с этой целью северного морского пути.

Кроме того, обсуждается перенос места накопления грузов из Осетрово в Нижний Бестях. «В этом случаем мы можем накопить там, и заниматься Северным завозом от среднего течения реки Лена. Мы не в коем случае не рассчитываем на авиационный транспорт, это невозможно, слишком дорого будет. Схема завоза товаров с учётом ситуации будет совершенствоваться, основная ставка будет делаться на Нижний Бестях», — также сообщил глава республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии не успевают доставить в отдалённые населённые пункты весь объём необходимых жизнеобеспечивающих грузов, и на 76,2 тыс. тонн снизили объём плана их доставки по зимникам.

«Сейчас главное довезти до отдалённых населённых пунктов остатки, куда летом ни навигации, ни дороги нету», — поясняли в региональном департаменте по организации и координации завоза грузов.

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