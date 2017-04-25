Вторник, 25 Апреля 2017 года
09:34:25 МСК

В Якутии меняют северный завоз: увеличат запасы, начнут раньше навигацию

Экономика

На обеспечение более надёжной доставки грузов в отдалённые территории республике придётся тратить дополнительно миллиарды рублей

Якутск, 25 апреля 2017, 09:03 — REGNUM  Доставка грузов в рамках Северного завоза в Якутии теперь будет начинаться раньше, а запасы топлива и продуктов в отдалённых населённых пунктах республики увеличат так, чтобы их хватало ещё на месяц. Об этих планах рассказал глава Якутии Егор Борисов, отвечая на вопросы депутатов региона после отчета перед парламентом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: «В северный завоз Якутии закралась системная ошибка»

Он заверил, что северный завоз полностью обеспечивает те объёмы, которые необходимы для жителей республики, но время навигации, тем не менее, придётся корректировать.

«В последние годы традиционно в августе река Лена стала мелеть, это связано с определёнными экологическими проблемами. Нам необходимо сегодня поменять график поставки грузов в Якутии — насколько это возможно, перенести навигацию на более ранние сроки. Но это чревато другими последствиями — чем раньше покупаем, тем больше тратим на хранение, и затраты растут. Поэтому раньше пытались под осень завозить, хотя бы 2−3 месяца на хранении экономить, но от этого будем уходить», — объяснил грядущие корректировки Егор Борисов.

По его словам, объёмы запасов топлива и продуктов на северных территориях республики будут увеличены так, чтобы их хватало на месяц дольше.

«Мы обычно завозили с запасом на первое января, но сегодня опыт показывает, что этого не хватает, особенно для коммунальных хозяйств, поэтому дано поручение увеличить запасы по всем районам на один месяц. Это будет требовать миллиарды рублей дополнительных средств, но мы вынуждены будем на это идти», — пояснил Егор Борисов.

Читайте также: Якутия тратит на северный завоз порядка 30 млрд рублей в год

«Что касается схемы завоза, то, к сожалению, альтернативы нет, потому что ускорить оборачиваемость товаров по поставкам у нас пока возможности нет и не будет в ближайшее десятилетие», — также отметил глава республики, пояснив, что власти региона ищут варианты более надёжного обеспечения отдалённых территорий всем необходимым. В том числе, изучаются возможности использования с этой целью северного морского пути.

Кроме того, обсуждается перенос места накопления грузов из Осетрово в Нижний Бестях. «В этом случаем мы можем накопить там, и заниматься Северным завозом от среднего течения реки Лена. Мы не в коем случае не рассчитываем на авиационный транспорт, это невозможно, слишком дорого будет. Схема завоза товаров с учётом ситуации будет совершенствоваться, основная ставка будет делаться на Нижний Бестях», — также сообщил глава республики.

Читайте также: В Якутии не успевают осуществить северный завоз, довозить грузы будут летом

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии не успевают доставить в отдалённые населённые пункты весь объём необходимых жизнеобеспечивающих грузов, и на 76,2 тыс. тонн снизили объём плана их доставки по зимникам.

«Сейчас главное довезти до отдалённых населённых пунктов остатки, куда летом ни навигации, ни дороги нету», — поясняли в региональном департаменте по организации и координации завоза грузов.

Читайте также: На грани ЧС: Якутия отстаёт от графика северного завоза

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Северный завоз
Главное сегодня
NB!
25.04.17
#Россия #Чечня #Сирия: Башар Асад поблагодарил Чечню за приюты и мечети
ГрозныйРоссия Война в Сирии Общество
NB!
25.04.17
После взрыва: Вертолет Росгвардии доставил в Махачкалу троих пострадавших
МахачкалаРоссия Незаконный оборот огнестрельного оружия Происшествия
NB!
25.04.17
Минфин РФ анонсировал начало продаж облигаций федерального займа
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
25.04.17
«Рубль в выигрыше»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
25.04.17
«Ничто не мешает нефти обновить «дно»»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
25.04.17
«Рублю больше некуда расти»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
25.04.17
Глава Якутии: «У нас будут большие проблемы по исполнению бюджета»
ЯкутскРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
25.04.17
Юань снова просел по отношению к американской валюте
ПекинКитай Курсы валют Экономика
NB!
25.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 25 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
25.04.17
Пилоты ВКС РФ на Ту-95 работали в небе над Аляской профессионально — США
ВашингтонСША Военные учения Политика
NB!
25.04.17
Мосты затоплены, сёла отрезаны: в Свердловской области начались паводки
ЕкатеринбургРоссия Паводок Происшествия
NB!
25.04.17
Александр КомаровЦентр чист, в роще свалка — фоторепортаж с Урала
ПервоуральскСвердловская областьРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
25.04.17
«Дальневосточный треугольник» как вызов советской дипломатии
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.04.17
Диктатор, открывший новую эпоху
ЛондонВеликобритания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
25.04.17
Японские ученые обнаружили «русских хакеров» на выборах во Франции
ПарижФранция Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
25.04.17
Associated Press: Трамп готовит «подарок» нефтяникам
ВашингтонСША Проблемы экологии Политика
NB!
25.04.17
Анкара и Баку непреднамеренно сыграли в пользу Тбилиси
ТбилисиГрузия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.04.17
Власти Приморья неудачно закинули удочку: Hyatt достроят в кредит
ВладивостокРоссия Гостиничный бизнес Экономика
NB!
25.04.17
Пушков считает логичным сокращение финансовой помощи Киеву от США
МоскваРоссия Украина и США Политика
NB!
25.04.17
Вышла ли Польша на перепутье?
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.04.17
Франсиско Миранда, авантюрист и революционер
КаракасВенесуэла Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.04.17
Леонид НерсисянСердце российского подводного флота: Северодвинск восстанавливает мощь
СеверодвинскАрхангельская областьРоссия Военно-морской флот Политика
ещё главное