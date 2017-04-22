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Рим будет придерживаться позиции ЕС в вопросе продления санкций против РФ

Экономика

Экономика Италии — в числе наиболее пострадавших от введения антироссийских санкций

Санкции
Иллюстрация: Zt16.ru
Санкции

Рим, 22 апреля 2017, 06:27 — REGNUM  

Италия намерена придерживаться общей позиции ЕС по вопросу о продлении санкций в отношении России. Об этом заявил премьер-министр страны Паоло Джентилони в интервью The Washington Post.

«Мы поддержим общее решение и не будем нарушать наше единство. В случае необходимости, нам придётся показать, что мы не слабые», — сказал премьер-министр.

В то же время Джетилони высказал мнение, что Италии необходимо «поддерживать союз с Россией». По его словам, Италия наряду с Германией является страной, чья экономика в наибольшей степени пострадала от антироссийских санкций.

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Напомним, в середине марта Совет ЕС продлил ещё на шесть месяцев санкции против России, связанные с ситуацией на Украине. Санкции, которые были введены в марте 2014 года, предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в отношении 146 физических лиц и 37 организаций, которые «подрывают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины».

В качестве ответной меры продолжает действовать эмбарго на ввоз в Россию продовольствия из стран, поддержавших санкции против Москвы. В очередной раз вопрос о продлении санкций встанет в сентябре 2017 года.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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