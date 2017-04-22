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Севастополь на Ялтинском форуме выглядит отстраненно

Экономика

Город проигнорирован вниманием высокопоставленных гостей и инвесторами

Симферополь, 21 апреля 2017, 21:04 — REGNUM  На Ялтинском международном экономическом форуме Севастополь присутствовал, скорее, формально и был обойден вниманием. Город не представил на форуме ни одного стенда, врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников не участвовал в общем обходе выставки инвестиционных проектов вместе с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Козаком, первым заместитель главы администрации президента Сергеем Кириенко и главой Крыма Сергеем Аксеновым, передает 21 апреля корреспондент ИА REGNUM по итогам второго дня международного экономического форума в Ялте.

Кроме того, не состоялось заявленное выступление главы города о стратегии развития Севастополя на пленарном заседании «Страна: Стратегия развития экономики России». Поскольку он не был приглашен в президиум, во время заседания губернатор был занят в холле, давая интервью для СМИ, и коротал время за чашкой кофе с севастопольским девелопером Павлом Лебедевым.

В комментариях журналистам Дмитрий Овсяников подчеркнул, что позиция города на Ялтинском экономическом форуме — это живое общение без презентационных площадок: «Я считаю, что работа с инвестором — это повседневная работа».

«Не обязательно это должен быть стенд, это может быть деловое общение, разговор, деловая встреча с вице-премьером, это может быть подписание соглашения по комплексному развитию территории в Севастополе. Форум — это возможность показать, как ты реализуешь программу развития города в рамках федеральной целевой программы и о том, что ты будешь делать дальше, возможность пообщаться с иностранными делегациями», — высказался Овсянников.

Он также сообщил, что намерен представить «не только высокопоставленным гостям форума, но и тем инвесторам, которые здесь присутствуют» разработанную правительством «Стратегию экономического развития города Севастополя до 2030 года».

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Добавим, что рамках форума прошла встреча губернатора Севастополя с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Козаком и первым заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко, где обсуждалась, в том числе, вышеупомянутая стратегия города. Но встреча прошла за закрытыми дверями. «Хорошая стратегия», — успел прокомментировать журналистам Козак по итогам встречи.

«Несмотря на мощное представительство федеральных властей, приехали высокие фигуры, непосредственно бизнес на форуме не представлен. Бизнеса здесь очень мало, они уже не верят ни в какие инвестиционные проекты, отчаялись найти помощь у чиновников, и заняты выживанием. Это касается всего Крыма, но Севастополя — особенно. Слабый губернатор не смог выстроить командную работу и достойно представить регион на форуме», — такое мнение ИА REGNUM высказал председатель севастопольского отделения «Деловой России» Олег Николаев.

Кроме того, Овсянников сообщил, что в рамках форума правительство подписало инвестиционное соглашение с севастопольским инвестором по комплексному развитию территории — застройке перспективного микрорайона, однако уточнил, что подробности и детали проекта будут озвучены на пресс-конференции в понедельник, 24 апреля.

На форуме был представлен только один проект от Севастополя, да и тот не от администрации города, а от застройщика — президента компании «Интерстрой», депутата Госсовета Крыма Евгения Кабанова. Речь идет о проекте реновации промышленной территории в районе улицы Токарева.

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Как сообщало ИА REGNUM, в жилом комплексе, который предполагается возводить в районе улицы Токарева, запланирована среднеэтажная застройка (не выше 8 этажей), общая площадь жилья — 100 тыс. квадратных метров. Предположительно, в жилом комплексе будут проживать более трех тысяч человек. По предварительным оценкам, стоимость объекта — 4 млрд рублей, проект будет реализован в течение 7−10 лет. Компания готова за счет собственных средств возвести детский сад и передать его городу.

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В марте Кабанов пытался провести общественные слушания для смены вида разрешенного использования: «складскую зону для обслуживания АТП» на «многоэтажную жилую застройку». Проектное предложение включало строительство многоэтажного жилого комплекса на участке площадью 12,52 га. Однако инициатива застройщика была раскритикована правительством.

Напомним, III Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 20 апреля по 22 апреля. Участие в нем принимают представители 46 стран.

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Ялтинский международный экономический форум
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