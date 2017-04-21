Аксенов поблагодарил итальянцев за помощь в прорыве информационной блокады

Ялта, Крым, , 14:28 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксенов выразил благодарность итальянской делегации за приезд на Ялтинский международный экономический форум. Об этом 21 апреля он заявил на рабочей встрече с итальянскими гостями в рамках форума, передает пресс-служба главы Крыма.

«В нашем лице вы всегда найдете друзей и союзников, которые рады вам в любое время дня и ночи. Крымчане благодарны нашим итальянским друзьям за их честную и принципиальную позицию, за поддержку отмены антироссийских санкций, за большую помощь в прорыве информационной блокады», — заявил Аксёнов.

Член итальянской делегации, депутат регионального совета Венето Стефано Вальдегамбери, в свою очередь, отметил гостеприимность крымчан и выразил надежду на скорейшую реализацию совместных проектов.

«Были приятно удивлены таким горячим приемом и отношением. Надеемся как можно быстрее реализовать конкретные проекты», — подчеркнул он.

По его мнению, сложности, которые существуют между Евросоюзом и Россией, имеют свои негативные последствия, но «обычные люди поддерживают Крым и понимают, что Россия его спасла».

Отметим, что ранее Стефано Вальдегамбери также заявил, что с Крыма необходимо снять санкции, чтобы «он стал свободным», а также подчеркнул, что присутствие итальянской делегации на форуме — в том числе и политический шаг. По словам депутата, Венето уже выступила с предложением снять санкции с Крыма.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие. ЯМЭФ-2017 проходит с 20 по 22 апреля. Для участия в форуме в Крым прибыло более 220 участников из 46 стран.