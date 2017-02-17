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Еще один казахстанский банк сделал шаг к банкротству

Экономика
Рейтинг «Delta Bank» понизили до дефолтного

Астана, 17 февраля 2017, 15:11 — REGNUM  Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings сегодня, 17 февраля, понизило рейтинги казахстанского банка «Delta Bank» до дефолтных.

Долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги «Delta Bank» были снижены с СС/С до D/D, рейтинги выпуска приоритетных необеспеченных облигаций — с СС до D, также понижен рейтинг банка по национальной шкале с kzCC до D.

Кредитные рейтинги означают следующее: CC — в настоящее время высокая вероятность невыполнения эмитентом своих долговых обязательств, C — в отношении эмитента возбуждена процедура банкротства или предпринято аналогичное действие, но платежи или выполнение долговых обязательств продолжаются, D — дефолт по долговым обязательствам.

«Рейтинговое действие обусловлено невыплатой основной суммы долга в размере 9,8 млрд тенге (1,7 млрд рублей — ИА REGNUM ) по приоритетным необеспеченным облигациям, размещенным на внутреннем рынке, по прошествии льготного периода, завершившегося 14 февраля 2017. Банк также сообщил о невыплате по некоторым из срочных депозитов по окончании срока вклада», — разъяснили в S&P.

В агентстве отметили, что рейтинг может быть пересмотрен: «Delta Bank по-прежнему ожидает получения поддержки со стороны Нацбанка, которая, как было ранее согласовано с Нацбанком, будет предоставлена при условии вливания ликвидных средств мажоритарным акционером банка Нурланом Тлеубаевым. Мы пересмотрим рейтинги АО «Delta Bank» в случае получения поддержки со стороны акционера или Нацбанка, а также при условии, что банк произведет выплаты по выпуску ценных бумаг».

Между тем, «Delta Bank» 15 февраля официальным письмом уведомил Казахстанскую фондовую биржу (KASE) о невыплате основного долга по облигациям и о том, что банк предпринимает усилия, чтобы урегулировать ситуацию. На следующий день, 16 февраля, KASE ограничила использование бумаг «Delta Bank».

Вероятно, если «Delta Bank» не получит поддержки, упомянутой в сообщении S&P, его ждет отзыв лицензии — как и «Казинвестбанк», который лишили лицензии 27 декабря 2016 года.

Тогда Нацбанк проинформировал, что «Казинвестбанк» допустил факты неисполнения платежей с 14 декабря 2016 года. Всего было не исполнено более 50 платежных документов на сумму свыше 230 млн тенге (41,2 млн рублей).

Помимо этого, регулятор отметил, что «на протяжении длительного периода вел открытый диалог с менеджментом Казинвестбанка и его акционерами, обозначая острую необходимость в обеспечении финансовой поддержки банка в условиях неадекватности капитала банка принятым рискам и низких показателей ликвидности, но адекватная рекапитализация банка не была своевременно осуществлена, а требования Нацбанка по изменению внутренних политик и процедур кредитования не были своевременно выполнены».

По всей видимости, дефолты, как и слияния банков (одной из активно обсуждаемых тем является возможное слияние «Народного банка» и банка Qazqom «Казкоммерцбанк») вполне укладываются в видение Нацбанка по развитию банковского сектора.

Свою точку зрения по этому поводу председатель Нацбанка Данияр Акишев обозначил в декабре 2016 года: «Изменение макроэкономической среды однозначно окажет влияние на банковский сектор Казахстана. Банковская деятельность очень сложная, она будет требовать значительных капиталовложений со стороны акционеров банков. Несмотря на те стресс-тесты, которые проводит Нацбанк, и на его результаты, акционеры банков должны понимать, что лучше иметь значительный запас по капиталу и предпринимать заблаговременные усилия по повышению капитализации. И мы видим, что в 2016 году ряд банков повысили свой капитал в первую очередь за счет вливания акционерного капитала со стороны своих учредителей и акционеров. Поэтому мнение о том, что возможны слияния на банковском рынке, может иметь место. Считаю, что те банки, которые имеют недостаток капитала, должны будут либо увеличить капитал за счет акционеров, либо банки будут укрупняться через покупку других банков. За счет этой синергии банки могут стать более эффективными. (…) Думаю, что процесс слияния будет ускоряться в 2017 году. В первую очередь этот тренд будет прослеживаться за счет изменения макроэкономической ситуации… Если и идут переговоры по слиянию, то это дело самих акционеров банков».

Добавим, 13 февраля Нацбак сообщил, что на оздоровление банковского сектора выделят 2 трлн тенге (358,2 млрд рублей). Организационно вопрос был решен через докапитазиацию Фонда проблемных кредитов. В свою очередь, как стало известно вчера, 16 февраля, Фонд, также имеющий проблемы с растущими убытками, будет передан от Нацбанка правительству республики.

Читайте ранее в этом сюжете: Проблемные кредиты станут проблемой правительства Казахстана

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