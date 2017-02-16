Проблемные кредиты станут проблемой правительства Казахстана

Профильный фонд переходит от Нацбанка к правительству. При этом Фонд проблемных кредитов по отчетности и сам выглядит проблемной структурой

Астана, , 14:58 — REGNUM «Фонд проблемных кредитов» будет передан от Нацбанка правительству Казахстана, сообщил сегодня, 16 февраля, министр юстиции Марат Бекетаев, выступая с докладом по законопроекту на пленарном заседании Сената (верхней палаты) парламента Казахстана.

Министр разъяснил, что передача Фонда произойдет при принятии проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования гражданского, банковского законодательства и улучшения условий ведения предпринимательской деятельности».

«В части совершенствования банковского законодательства, в целях реализации поручений главы государства, обозначенных в Послании народу Казахстана от 31 января 2017 года, законопроектом предусмотрены меры по оздоровлению банковского сектора. В частности, предполагается передача АО «Фонд проблемных кредитов» от Национального банка правительству», — информировал Бекетаев.

Напомним, АО «Фонд проблемных кредитов» было создано в 2012 году. Акционером, владельцем простых акций является Нацбанк, также акционером, владельцем привилегированных акций является Комитет государственного имущества и приватизации Минфина. Юридически единственным акционером Фонда является Нацбанк.

Фонд был создан для улучшения качества кредитных портфелей банков второго уровня. Этот вопрос действительно был отражен в послании главы государства, при этом президент обозначал эту работу как зону ответственности Национального банка.

«Поручаю Национальному банку выработать комплекс мер по оздоровлению банковского сектора. Необходимо ускорить работу по расчистке балансов банков от «плохих кредитов» и при необходимости обеспечить их докапитализацию со стороны акционеров. Национальному банку нужно дать больше прав для оперативного контроля за состоянием банков», — говорилось в послании народу страны.

Однако, возможно, Фонду и самому нужно некоторое оздоровление, поскольку у организации растут убытки.

На сайте Фонда, основная деятельность которого состоит в выкупе проблемных кредитов банков второго уровня и в управлении выкупленными активами, содержится финансовая отчетность: аудиторские отчеты с 2012 по 2015 год, бухгалтерские балансы за 2012 и 2013 год.

В последнем опубликованном аудиторском отчете значится, что всего активов у Фонда к концу 2015 года насчитывалось 332 433 727 000 тенге (около 59 млрд рублей). При этом к концу 2014 года всего активов значилось на сумму 255 063 893 000 тенге (45,3 млрд рублей). Накопленные убытки Фонда проблемных кредитов также выросли: с 354 178 000 тенге (62,9 млн рублей) к концу 2014 года до 118 361 623 000 (21 млрд рублей) тенге к концу 2015-го.

При этом в Фонд делались финансовые вливания: акционерный капитал за год вырос с 255 200 001 000 тенге (45,3 млрд рублей) до 450 146 333 000 тенге (79,9 млрд рублей).

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