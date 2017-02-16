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Губернатор Ленобласти «заморозил» генпланы территорий вокруг Петербурга

Экономика
Также глава региона обещает создать зеленую зону вокруг Северной столицы

Санкт-Петербург, Ленинградская область, 16 февраля 2017, 14:27 — REGNUM  Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил ввести мораторий на изменение генеральных планов поселений в совместной агломерации Санкт-Петербурга и Ленобласти. Об этих и других ограничительных мерах на стыке двух субъектов глава 47-го региона говорил сегодня, 16 февраля, на заседании областного правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам главного архитектора Ленобласти Евгения Домрачева, только на территории Кировского, Тосненского, Гатчинского и Ломоносовского районов Ленобласти под жилье различного типа зарезервировано порядка 6 млн кв. метров территорий. Всего же градпланами, утвержденными муниципальными образованиями региона с 2010 по 2014 годы, зарезервированы территории под строительство свыше 20 млн кв. метров жилья.

«Если мы ее разделим на нормативную жилищную обеспеченность, получается порядка 700 тысяч человек. Можно констатировать, что у нас колоссальный запас территориальных резервов для жилищного строительства», — констатировал Домрачев.

Только в четырех поселениях — Агалатовское, Муринское, Девяткинское, Бугровское — в период 2010—2014 годов было утверждено около 30 проектов планировки. Однако после того как эти полномочия забрали у муниципалитетов на областной уровень, был утвержден только один — в Бугровском поселении для среднеэтажной застройки.

«Ценные природные ландшафты Карельского перешейка должны быть защищены от дальнейшей урбанизации, а территории Ленинградской области, примыкающие к южной границе Петербурга, предлагается развивать как жилую зону преимущественно на основе средне‑ и малоэтажной застройки», — сказал глава комитета по градостроительству и архитектуре.

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Губернатор Ленобласти согласился с Домрачевым и внес свои предложения по введению ограничительных мер на строительство в зонах совместной агломерации.

«Предлагаю временно запретить вносить изменения в генпланы, пока мы не утвердим совместную концепцию <…> запретить до утверждения концепции принимать решения об изменении уже утверждённых зон разрешенного использования. В границах агломерации запретить включать земли лесного фонда и рекреационные земли в границы населенных пунктов, за исключением случаев, когда это необходимо для размещения социальных и инженерных объектов», — перечислил Александр Дрозденко.

Также глава региона предложил после утверждения концепции в зоне особого градостроительного регулирования уйти от высотного строительства. «Вообще предлагаю уходить на малоэтажное строительство даже в городских поселениях. Хватит нам строить высотки», — сказал он. Как сообщало ИА REGNUM, об этом же Дрозденко говорил 14 февраля на съезде строителей Ленобласти.

Кроме того, сегодня губернатор поручил рассмотреть возможность создания в зоне интенсивной урбанизации лесопаркового лесхоза (лесничества), в котором выделение участков под любые цели, кроме рекреационных, находилось бы под особым контролем, «чтобы максимально сохранить зеленую зону вокруг Санкт-Петербурга».

Напомним, концепция совместной агломерации рассчитана на период до 2030 года с перспективой до 2050 года. Окончание работ по созданию концепции совместного градостроительного развития Петербурга и территорий Ленинградской области запланировано на конец 2017 года. Документ послужит основой для внесения изменений в градостроительную документацию двух субъектов.

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