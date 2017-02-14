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Киргизская нацвалюта укрепилась на 8,8%

Экономика
Национальный финансовый регулятор этой среднеазиатской страны в прошлом году приобрел иностранной валюты на $29,13 млн больше, чем продал
5000 сомов 5000 сомов

Бишкек, 14 февраля 2017, 10:55 — REGNUM  В 2016 году национальная валюта Киргизии смогла укрепиться с показателем в 8,8%. За минувший год курс доллара США по отношению к киргизскому сому снизился с 75,89 до 69,23 cома за $1. Об этом заявил председатель Национального банка (НБКР) Толкунбек Абдыгулов на пресс-конференции сегодня, 14 февраля.

«Укрепление нацвалюты обусловлено принятыми мерами по дедолларизации экономики, сезонными факторами, а также благоприятной ситуацией на мировых финансовых рынках, что, соответственно, положительным образом повлияло на ожидания участников внутреннего валютного рынка», — уточнил он.

По словам главы НБКР, в указанный период Национальный банк Киргизии проводил валютные интервенции исключительно для того, чтобы смягчать краткосрочные колебания обменного курса. При этом финансовый регулятор закупил больше иностранной валюты, чем продал на внутренний валютный рынок — $191,87 млн и $162,74 млн, соответственно.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, в 2016 году экономика Киргизии выросла на 3,8%, а инфляция снизилась на 0,5%. Объем ВВП в прошлом году достиг 458 млрд сомов (около 381,67 млрд рублей по текущему курсу). Отметим также, что в минувшем году киргизские мигранты перечислили на родину $1 млрд 991,3 млн (свыше 115 млрд 618,6 млн рублей) или на 18,3% больше, чем в 2015 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В 2016 году экономика Киргизии выросла на 3,8%, инфляция снизилась на 0,5%

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