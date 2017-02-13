Новосибирские власти готовы пока на словах поддержать местных фермеров

Новосибирск, , 15:05 — REGNUM Власти Новосибирской области считают актуальными предложения местных фермеров о создании специальной комиссии по регулированию контрактной системы и подготовки единой концепции организации закупок продуктов питания для школьных столовых. Актуально данное предложение, по данным министерства образования, науки и инновационной политики региона, в рамках создания условий для развития сельскохозяйственной и животноводческой перерабатывающей отраслей области, а также обеспечения образовательных организаций качественной продукцией. Так прокомментировали ИА REGNUM в новосибирском Минобрнауки запрос о том, какое решение и какие меры были приняты и предприняты по обращению Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Новосибирской области с просьбой разрешить им кормить школьников

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При этом, как рассказал ИА REGNUM председатель правления организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов, в пятницу, 10 февраля, в рамках рассмотрения обращения прошла рабочая встреча с начальником контрольного управления Денисом Рягузовым.

«На встрече присутствовал я и представитель ассоциации КФХ. На словах мы получили поддержку всех инициатив, что было, в общем, ожидаемо. Кто будет возражать против поддержки своего фермера? Только вот, как будут реализованы все эти благие намерения — пока абсолютно не понятно. Ну, то есть, чем мы, как общественники, будем заниматься, понятно. Фермерами тоже планы сверстаны года на два вперед, а вот как правительство Новосибирской области выполнит поручение Владимира Городецкого (губернатор Новосибирской области — прим. ИА REGNUM ) снять тему школьного питания «раз и навсегда» для меня не очень понятно. Тем более, как это сделать только в рамках полномочий контрольного управления. Так же хотелось бы получить какую-то реакцию министерства образования Новосибирской области, которому губернатор поручил «профессионально и объективно разобраться в претензиях, которые предъявили к школьному питанию общественники после последних проверок». Причем с привлечением к этой работе самих общественников. Пока же мы лишь начали диалог, что, безусловно, — факт положительный, но переоценивать значимость сегодняшней встречи я бы не стал», — отметил ИА REGNUM Ростислав Антонов.

По данным Минобрнауки Новосибирской области, в 2016—2017 учебном году на территории региона функционирует 975 общеобразовательных организаций дневной формы обучения всех форм собственности, в которых числится почти 296 тысяч учащихся, охват горячим питанием обучающихся в общеобразовательных организациях составляет 92%.

«В соответствии со ст. 37 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность. Закупки продуктов и сырья для организации питания обучающихся производятся через муниципальные комбинаты питания либо образовательными организациями области самостоятельно в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Также, в соответствии с требования № 44-ФЗ общеобразовательные организации осуществляют закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 15% совокупного годового объема закупок. Данная, установленная законодательством квота, оказывает опосредованную поддержку субъектам малого предпринимательства, в том числе и местным производителям продуктов питания», — отметили ИА REGNUM в новосибирском министерстве образования.

По данным управления Роспотребнадзора региона, контрольно-надзорными мероприятиями в 2016—2017 учебном году охвачено 145 образовательных организаций и 69 поставщиков продуктов питания. По итогам проверок лишь 1% проб не отвечали гигиеническим нормативам, 0,6% проб не отвечали санитарно-химическим показателям.

При этом начальник управления материальных ресурсов и государственных заданий министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области ЮрийСавостьянов ИА REGNUM заявил, что в целях обеспечения качественного питания детей в каждой общеобразовательной организации региона осуществляется комплекс контрольных мер. Так, назначены ответственные за питание, осуществляется входной контроль поступающего сырья и пищевых продуктов, созданы бракеражные комиссии, которые в ежедневном режиме проводят контроль качества каждой партии готовой продукции перед отпуском ее обучающимся, разработаны программы производственного контроля, предусматривающие проведение лабораторно-инструментальных исследований пищевой продукции.

Кроме того Савостьянов отметил, что также организована работа комиссий из числа родителей (законных представителей) обучающихся по изучению вопросов организации питания. В настоящее время более чем в 40% организаций такие комиссии уже созданы, работа по их созданию продолжается.

А в целях совершенствования процедуры закупок, повышения качества и безопасности продуктов питания образовательными организациями в контрактах прописываются характеристики объекта закупки, в соответствии с которыми осуществляется приемка продукции.

По словам новосибирских властей, вопросы организации питания учащихся регулярно обсуждаются с родительской общественностью и депутатами законодательных органов власти города Новосибирска и Новосибирской области для разработки предложений по совершенствованию питания.

Стоит отметить, что на организацию питания обучающихся в основном используется средства родителей. При этом, на осуществление мероприятий по организации питания льготных категорий обучающихся из областного бюджета в 2017 году запланировано выделение денежных средств в сумме 723,9 млн рублей, из местных бюджетов запланировано 188,8 млн рублей.

Несмотря на озвученные меры, в прошлом году прокуратура Новосибирской области выявила факты нарушения законодательства об охране здоровья детей в нескольких школах региона. Так, в сентябре 2016 года, только в одном Мошковском районе сотрудники ведомства выявили 46 нарушений в шести детских образовательных учреждениях. Большинство нарушений относились к нормам хранения продуктов питания. В следующем месяце, в октябре 2016 года, проверка в образовательных учреждениях Болотинского района показала, что в Кривояшинской средней общеобразовательной школе продукты питания принимались без документов, подтверждающих их качество и безопасность, а сырые и готовые продукты питания хранились вместе, некоторые и вовсе не имели маркировки. Многочисленные нарушения в столовых детских и социальных учреждений выявляли и представители новосибирской общественности. Но прокуратура признала их действия незаконными. Качество продукции в школьных столовых, а также «невозможность выиграть луково-банановые тендеры» стало поводом для обращения новосибирских фермеров к губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому с просьбой разрешить им кормить школьников.

«В 2016 году в Новосибирской области остро встала проблема качественного школьного питания. Эта сфера не прошла общественный контроль качества. Считаем, что это стало результатом искусственного ограничения возможности участия в государственных закупках малого и среднего бизнеса, при формальном исполнении законов», — отмечают авторы обращения, подчеркивая, что в регионе сельскохозяйственное производство является одним из наиболее крупных и важных секторов экономики и весомую долю занимают крестьянские хозяйства, чья доля производства продукции в общем объеме сельскохозяйственного производства области составляет около 7,5%, а «может и должна быть выше», но недоступный для КФХ рынок питания в медицинских и общеобразовательных учреждениях области не дает ей расти. В Новосибирской области назрела необходимость принятия мер, расширяющих возможность участия в госторгах местных сельхозтоваропроизводителей и переработчиков сельхозпродукции — подчеркнули в обращении на имя губернатора области Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов региона (АККОН) и общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль».

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