Новосибирские фермеры просят власти разрешить им кормить школьников

Фермеры отмечают, что проблема качественного школьного питания, которая остро встала в 2016 году в регионе, в том числе, является результатом искусственного ограничения возможности участия в государственных закупках малого и среднего бизнеса

Новосибирск, , 12:39 — REGNUM Новосибирские фермеры просят главу области разрешить им кормить школьников. Как рассказал ИА REGNUM председатель правления организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов, поводом для обращения стало качество продукции в школьных столовых, а также «невозможность выиграть луково-банановые тендеры».

«В 2016 году в Новосибирской области остро встала проблема качественного школьного питания. Эта сфера не прошла общественный контроль качества. Считаем, что это стало результатом искусственного ограничения возможности участия в государственных закупках малого и среднего бизнеса, при формальном исполнении законов», — отмечают авторы обращения, подчеркивая, что в регионе сельскохозяйственное производство является одним из наиболее крупных и важных секторов экономики. При этом подчеркивается, что весомую долю занимают крестьянские (фермерские) хозяйства, чья доля производства продукции в общем объеме сельскохозяйственного производства региона составляет около 7,5%, а «может и должна быть выше», но недоступный для КФХ рынок питания в медицинских и общеобразовательных учреждениях области не дает ей расти.

В Новосибирской области назрела необходимость принятия мер, расширяющих возможность участия в госторгах местных сельхозтоваропроизводителей и переработчиков сельхозпродукции — с такой инициативой к губернатору обратились ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов региона (АККОН) и общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль».

Ростислав Антонов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM рассказал, что авторы инициативы ставят задачу, чтобы торги были понятными и прозрачными и просят губернатора ввести опыт Смоленской области, где «ведется мониторинг цен, а лоты формируются так, чтобы молоко было отделено от бананов». По словам Антонова, рынок школьного питания в Новосибирской области составляет больше пяти миллиардов рублей в год, но этот рынок не принадлежит сегодня местному производителю, а уходит непонятно кому.

«Считаю, действующую систему нужно сломать и отдать эти деньги нашим фермерам. Чтобы мы развивали свой сельхозсектор. Субсидирование сельского хозяйства по стране, если я не ошибаюсь, составляет 216 млрд рублей. Разделить на 85 регионов, получается два миллиарда с копейками. Недавно и Владимир Путин сказал, что сельхозтоваропроизводители должны сами зарабатывать на том спросе, который уже есть», — подчеркнул Ростислав Антонов.

По данным председателя совета АККОН Юрия Шелудякова, фермеры выключены из этого рынка, несмотря на то, что уже много лет члены ассоциации пытались поднять вопрос, который сегодня возник и в других регионах страны. Новосибирские фермеры не могут прорваться на рынок, потому что поставлена законодательная и лоббистская система, а потому сегодня вынесен очень сложный вопрос, но перспективный, а если впоследствии в регионе удастся создать кооперативы сельхозтоваропроизводителей и переработчиков, это «вообще станет прорывом в сельском хозяйстве региона».

«Смотрели итоги 2016 года. У нас ведь произведен достаточный объем картофеля и другой продукции, и вопрос рынка завтра встанет. Я вот ежедневно продаю 20 тонн молочной продукции. Конкуренция. Лоббирование идет везде. Да, мы работаем со школами, до 15 тонн поставляем. Но через посредников, которые выигрывают тендеры. А выиграть его сегодня нам невозможно из-за бананов. И второе, по два-три месяца ждем расчет. Мы научились производить. Но реализация, поверьте, завтра встанет», — отмечает глава ЗАО СХП «Луковское» Александр Школдин.

Авторы обращения указывают на то обстоятельство, что фермеры, выращивающие овощи, не могут участвовать в торгах, например, на закупку овощей и фруктов, объединённых в один лот. И приводят пример, когда фермер из Тогучинского района, выращивающий овощи, не смог претендовать на госконтракт из-за того, что в одном лоте с картофелем закупались бананы. В то же время в Смоленской области продукты питания подразделяется на 12 групп, в соответствии с которыми заказчики формируют лоты. Подобную практику нужно ввести и в Новосибирской области, считают фермеры, у которых также есть вопросы и к срокам действия контрактов, которые для КФХ реальны в период от одного до двух кварталов.

«Но мелкий поставщик далеко не всегда может предложить адекватную цену на более длительный период. Во взятом нами для примера регионе, департамент экономического развития дважды в месяц проводит в крупных торговых сетях мониторинг цен продуктов питания, входящих в указанный выше перечень. Заказчикам при определении начальных цен контрактов запрещено превышать цены, указанные в мониторинге. Таким образом, исключается закупка продуктов питания по ценам выше розничных», — подчеркнул Антонов, обратив внимание на то, что 31 января в мэрии Новосибирска состоится очередное заседание рабочей группы по разработке предложений по совершенствованию питанию школьников и инициаторы обращения рассчитывают, что депутаты городского совета и чиновники мэрии найдут время, чтобы уделить и этому вопросу внимание.

Стоит отметить, что в обращении указывается также на необходимость создания специальной комиссии на уровне правительства области по регулированию контрактной системы, которая возьмет на себя подготовку единой для всех концепции закупок. Ее задача — обеспечить разработку проектов типовых контрактов на закупку товаров, работ, услуг, а также единообразный подход со стороны подведомственных учреждений к обоснованию начальной цены контрактов. И в состав профильной комиссии советуют включить экспертов, представителей региональной ассоциации КФХ, общественности, что «позволит создать максимально живое единое поле государственных закупок, не допустить злоупотребления со стороны должностных лиц и заказчиков при проведении закупок, обеспечит прозрачность».

«Очевидно, чем больший процент местных победителей госторгов будет формироваться, тем больше плюсов получит Новосибирская область, это и дополнительные налоги, и развитие сельскохозяйственной и животноводческой, перерабатывающей отраслей региона. А главное, в медицинские и общеобразовательные учреждения будут поставляться экологически чистые продукты питания, что благотворно скажется на здоровье нации и увеличит продолжительность жизни населения». — сказано в заключении соответствующего письма, которое было направлено главе региона сегодня, 30 января.

Напомним, что в прошлом году прокуратурой Новосибирской области были обнаружены факты нарушения законодательства об охране здоровья детей в нескольких школах региона. Так в октябре 2016 года проверка в образовательных учреждениях Болотинского района показала, что в Кривояшинской средней общеобразовательной школе продукты питания принимались без документов, подтверждающих их качество и безопасность. К тому же сырые и готовые продукты питания хранились вместе, некоторые и вовсе не имели маркировки.

Читайте также: Очередные нарушения выявлены в столовых новосибирских школ

Ранее, в начале сентября, только в одном Мошковском районе сотрудники прокуратуры выявили 46 нарушений в шести детских образовательных учреждениях. Большинство нарушений относились к нормам хранения продуктов питания.

Читайте также: Массовые нарушения выявлены в столовых новосибирских школ и детских садов

Многочисленные нарушения в столовых детских учреждений и различных социальных учреждений выявили и представители общественности. Однако прокуратура признала их действия незаконными.

Читайте также: Новосибирского общественника накажут за проверку качества детского питания