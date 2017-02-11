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Польша: газ из Норвегии придет к нам через 5-6 лет

Экономика
Варшава избавляется от российской зависимости, Осло пытается закрепиться на новых рынках

Варшава, 11 февраля 2017, 13:45 — REGNUM  Проект газопровода «Балтийская труба» и хаба «Северные ворота», благодаря которому газ из Норвегии начнет поступать в Польшу, может быть завершен в течение пяти или шести лет, надеется министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МИД республики, он заявил по итогам встречи с норвежским коллегой Берге Бренде в Варшаве.

Как отметил норвежский министр, его страна также заинтересована в газопроводе: «Мы верим, что с польской и датской (газопровод пройдет по территории Дании — прим. ИА REGNUM ) помощью, мы в будущем сможем увеличить экспортный потенциал норвежского газа».

Проект «Балтийская труба/Северные ворота» — составная часть проекта «Норвежский коридор», который европейские страны намерены реализовать к 2022 году. Как заявил в октябре 2016 года на встрече с Брюсселе уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский, таким образом страны Восточной Европы избавятся от зависимости от российского газа. «Голубое топливо» из Норвегии по Балтийской трубе будет поступать в Польшу, оттуда — распределяться в соседние страны. Желание закупать норвежский газ ранее подтвердила Украина.

Напомним, в 2022 году заканчивается контракт «Газпрома» на поставку российского газа в Польшу, продлевать договор Варшава отказалась.

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