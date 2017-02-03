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Украина готова закупать норвежский газ

Экономика
А «Газпром» начал увеличивать транзит газа через Украину в Европу

Киев, 3 февраля 2017, 17:24 — REGNUM  

Национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз Украины» рассчитывает на поставки природного газа из Норвегии через Польшу. Об этом 3 февраля говорится в сообщении НАК «Нафтогаз Украины» в Facebook, передает ИА REGNUM.

По данным НАК, Польша собирается получать норвежский газ по газопроводу, проложенному через Балтийское море. «В Польше переходят к активным действиям. Норвежский газ, который вероятно будет поступать в Польшу через Балтийскую трубу, поможет полякам, благодаря диверсификации, получить гарантии от политического газового давления. Наши соседи получат альтернативного поставщика, который не зависит от России. Польская инициатива полезна и для Украины — через Польшу мы сможем получить доступ к тому же норвежскому газу, а также к сжиженному газу через польский терминал на Балтике», — отмечается в сообщении.

Напомним, власти Польши заявили о желании полностью отказаться от закупок газа в России после истечения контракта с «Газпромом», который действует до конца 2022 года. Альтернативной российскому газу может стать топливо из Норвегии, а также газ, поступающий в терминал СПГ. Украина не закупает газ в РФ с ноября 2015 года.

В то же время российский «Газпром» начал увеличивать транзит газа через Украину в Европу. Согласно данным словацкой Eustream, 3 февраля объем поставок природного газа может вырасти на 1,8%. Предполагаемый объем поставок газа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Вельке Капушаны» на границе со Словакией 3 февраля может увеличиться до 155,69 млн куб. м с 153 млн куб. м.

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что «Газпром» после сокращения прокачки газа по «Северному потоку» и его сухопутному продолжению OPAL решил не увеличивать транзит газа в Европу по другим маршрутам, в частности, через Украину. Отказ увеличить поставки по альтернативным маршрутам имел место, несмотря на значительные потребности Европы в газе на фоне неблагоприятных погодных условий. С 1 февраля «Газпром» сократил прокачку газа по «Северному потоку» в связи с судебным запретом по иску Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, рассмотрение спора «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» по вопросу контрактов на поставку российского газа на Украину и его транзита через украинскую территорию от 2009 года идет в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Суд должен вынести решение до июня 2017 года. 14 декабря глава «Нафтогаза» заявил, что в случае проигрыша украинской компании придется выплатить России $38 млрд. Такую сумму он назвал «неподъемной» для предприятия.

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