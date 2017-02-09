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Выживут сильнейшие: борьба ЦБ с проблемными банками неминуема

Экономика
Глава ЦБ пообещала еще несколько лет отзыва лицензий у банков

Москва, 9 февраля 2017, 15:29 — REGNUM  Хотя банковская система России постепенно и оздоравливается, но тенденция появления проблемных банков, несмотря на это, ещё долго не будет сведена на нет, уверен аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. Об этом он заявил 9 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова председателя Центробанка России Эльвиры Набиуллиной о том, что процесс оздоровления российского банковского сектора может потребовать еще несколько лет.

«В условиях кризиса, снижения ставок, нарастания конкуренции многие банки прибегают к сомнительным и рисковым операциям. Стабилизация сектора требует от ЦБ зачастую жёстких мер, локализации проблемных звеньев, чтобы не распространять сложности отдельных банков по системе в целом. Основные трудности удалось преодолеть, и случаев банкротства и отзыва лицензии в 2017 году станет меньше. Но они по-прежнему вполне возможны, и пока ещё останутся многочисленными. Ведь количество убыточных банков на 1 декабря 2016 г. составило 211 учреждений. Это достаточно много, хотя уже почти в два раза меньше, чем прибыльных (411). Продолжение «чистки» в банковской отрасли необходимо», — отметил аналитик.

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Аналитик Forex Optimum Иван Капустянский также заявил, что в целом политика ЦБ РФ понятна: «Регулятор пытается очистить рынок от недобросовестных банкиров и защитить потребителя финансовых продуктов от потерь, а также прикрыть незаконные схемы вывода капитала из страны, что напрямую бьет по экономике».

Однако, по его словам, одновременно с этим появляется проблема в виде снижения конкуренции: «Фактически рынок постепенно переходит от конкурентного к олигополистическому, где будет присутствовать несколько сильных игроков, которые займут порядка 80%-90% рынка, а также станут полностью диктовать тарифную политику. Оставшиеся же банки, так называемые аутсайдеры, будут придерживаться ценовой политики ведущих банков. Более того, среди мелких финансовых организаций, скорее всего, выживут нишевые, например каждая крупная автомобильная марка имеет свой банк. Примерами также могут служить банки, которые обслуживают операции крупных холдингов. Структура рынка, которую выстраивает ЦБ РФ, несет риски того, что регулятору придется постоянно следить за тарифами банков, а для банков есть риск постоянного надзора со стороны ЦБ».

Главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников обратил внимание, что оздоровление банковского сектора в том виде, в котором оно началось в 2013 году, уже стало привычным явлением. За три с лишним года, что Эльвира Набиуллина возглавляет Банк России, около 300 банков остались без лицензий. В начале 2013 года в стране было зарегистрировано 867 кредитных организаций, а по итогам года было ликвидировано 46 банков. Еще 86 кредиторов покинуло банковский сектор в 2014. В 2016 уже почти 100 банков вышли из системы.

Мельников указал на две фундаментальные причины, по которым ЦБ РФ ведет достаточно жесткую политику в сфере оздоровления банковской системы: «Во-первых, регулятор стремится повысить уровень доверия населения к банковской системе в целом за счет ликвидации неблагонадежных кредитных учреждений, ведущих опасную денежно-кредитную политику. Во-вторых, ЦБ РФ заинтересован в упрощении контроля над финансовой системой в целом, поэтому чем меньше игроков останется на рынке, тем проще будет регулятору».

По его словам, конечной целью Центробанка является консолидация всего рынка банковских услуг вокруг ограниченного количества крупных и надежных компаний.

Аналитик eToro Михаил Мащенко, в свою очередь, напомнил, что частные банки появились в РФ недавно и первое время за ними никто не присматривал в должной мере. Развитие банковской системы тормозят некомпетентные банки, которые зачастую работают в «серую» и не во благо населения, а обслуживают интересы конкретных лиц. Аналитик подчеркнул, что правительству необходимо повышать инвестиционную привлекательность страны, что невозможно без формирования положительной репутации банковской системы и вывода денежных средств из теневого сектора.

«Чистка данной сферы — это временные трудности, через которые проходят все развивающиеся страны. В перспективе этот процесс может привести к улучшению сервиса: ответственные банки будут получать большее количество клиентов и, как результат, дополнительные средства для развития бизнеса и повышения качества оказываемых услуг», — добавил Мащенко.

Напомним, что председатель Центробанка России Эльвира заявила, что период активного оздоровления банковского сектора в РФ продолжится еще несколько лет, пока не наступит ситуация, когда количество отзывов лицензий будут измеряться единицами в год. По ее словам, оздоровление банковского сектора осуществлено уже более чем наполовину.

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Отзыв лицензий у банков
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