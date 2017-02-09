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Глава ЦБ РФ: На оздоровление банковской системы уйдет несколько лет

Экономика
Процесс затормозился на фоне спада в экономике страны
Центральный банк России
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Центральный банк России

Москва, 9 февраля 2017, 10:36 — REGNUM  Процесс оздоровления российского банковского сектора может потребовать еще несколько лет. Об этом заявила председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина.

«Период активного оздоровления банковского сектора будет идти еще какое-то время. Мы надеемся прийти к той ситуации, когда количество отзывов лицензий будут измеряться единицами в год. Но на это уйдет еще несколько лет», — сказала Набиуллина в интервью ТАСС.

Она отметила, что к текущему моменту оздоровление банковского сектора осуществлено более чем наполовину, однако процесс затормозился на фоне спада в экономике страны и ухудшения качества банковских активов. Когда процесс был запущен Центробанком, ожидалось, что он займет около трех лет, пояснила Набиуллина.

Отмечается, что в течение 2016 года лицензий на осуществление банковской деятельности лишились 97 банков и небанковских кредитных организаций, что составляет 13,2% от общего числа на начало года. Такой показатель стал рекордным с 1999 года, когда лицензии были отозваны у более чем 200 банков.

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