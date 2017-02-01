Хроника выплат: шахтёрам Ростовской области перечислено 118 млн рублей

Всего с 24 января по 1 февраля горнякам выплачено 48 млн рублей

Ростов-на-Дону, , 18:17 — REGNUM

В Ростовской области горнякам, которые стали жертвами нерадивого собственника обанкротившейся группы компаний «Кингкоул», в общей сложности перечислено 118 млн рублей. Только за сегодня, 1 февраля, шахтёрам выплачено 2,7 млн рублей за ноябрь 2015 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре ОАО «Региональная корпорация развития», с 24 января по 1 февраля угледобытчикам направлено 48 млн рублей.

Уточняется, что перечисления продолжаются. Первыми выплатами шахтёрам Ростовской области в 2017 году станут 50 млн рублей. Эти деньги ОАО «Региональная корпорация развития» берет взаймы. В 2016 году ОАО «РКР» уже направила горнякам более 70 млн рублей.

Напомним, общая сумма задолженности составляла 320 млн рублей. Рассчитаться с горняками региональные власти планируют в течение полугода. Но это произойдет при условии реализации имущества компании-банкрота. Об этом говорил донской губернатор Василий Голубев на пресс-конференции.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в числе пострадавших работников «Кингкоула» — более 2 тыс. человек. Многие из них в августе 2016 года пошли на крайние меры и объявили голодовку. Акцию протеста прекратили в связи со слабым здоровьем участников. Обратить на себя внимание горняки пытались также многочисленными пикетами.

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